Autos de Biagio Parisi alcanzan el podio en El Salvador

La categoría Súper V8 protagonizó este domingo una nueva jornada en el GT Challenge de Las Américas, en una jornada marcada por la lluvia en el Autódromo El Jabalí, en El Salvador.

Dos vehículos del equipo venezolano Parisi Racing Sistem (PRS), dirigido por el experimentado Biagio Parisi, sobresalieron en la competencia.

Entre los más destacados estuvieron el Lexus pilotado por el dominicano Alfredo Najri y el Mustang conducido por el joven salvadoreño Eduardo Cañizales, quienes ofrecieron actuaciones notables pese a las condiciones climáticas, conquistando el puesto 2 y 3, respectivamente.

“Vamos a darlo todo en Costa Rica. El Lexus se mantiene líder, aunque apenas por dos puntos”, expresó Parisi, subrayando la intensidad y paridad que ha marcado la temporada.

La gran final se disputará en diciembre en el Autódromo Parque Viva de Costa Rica, donde se coronarán los campeones de la temporada en sus distintas, marcando el final de uno de los certámenes automovilísticos más destacados de Centroamérica y el Caribe, prometiendo emociones a toda velocidad.