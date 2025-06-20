Jueves 25 de septiembre de 2025
Avanza la investigación sobre el accidente del avión de Air India: Ya han identificado 220 víctimas por ADN

La policía logró recuperar un total de 318 partes de cuerpos del lugar del siniestro

Por Candy Valbuena

Avanza la investigación sobre el accidente del avión de Air India: Ya han identificado 220 víctimas por ADN
Hasta el momento, 220 víctimas han sido identificadas por ADN. Foto: AFP
La investigación sobre el trágico accidente del Boeing 787 de Air India en Ahmedabad, ocurrido la semana pasada, sigue avanzando y este viernes, 20 de junio se confirmó que 220 víctimas han sido ya identificadas, mientras las pesquisas prosiguen para esclarecer las causas del siniestro.

El siniestro del vuelo AI-171, con destino a Londres, se produjo el jueves pasado, poco después de despegar del aeropuerto internacional de Ahmedabad, una ciudad del oeste de India.

El aparato se estrelló contra un complejo estudiantil, cobrándose la vida de 241 de los 242 pasajeros a bordo, además de un número aún no precisado de no pasajeros.

Según información proporcionada por el ministro de Salud regional de Gujarat, Rushikesh Patel, hasta el momento, 220 víctimas han sido identificadas por ADN, incluyendo 151 indios, 34 británicos, siete portugueses, un canadiense y nueve no pasajeros.

La policía ha recuperado un total de 318 partes de cuerpos del lugar del siniestro, las cuales han sido enviadas para su análisis, informó a los medios el comisario de Policía de Ahmedabad, G.S. Malik, quien resaltó que esto no debe suponer un balance definitivo de muertos hasta que concluyan las pruebas de ADN.

Examinan objetos recuperados

La policía también examina objetos recuperados como teléfonos, pasaportes y joyas, intentando extraer información a pesar de los daños sufridos por el fuego.

La Oficina de Investigación de Accidentes Aéreos (AAIB) de India, a cargo de la pesquisa, aún no ha decidido si los registradores de datos de vuelo y voz de cabina, conocidos como "cajas negras", serán enviados al extranjero para su decodificación y análisis.

Medios indios han reportado graves daños por el fuego, lo que dificultaría la extracción de datos en la India. Sin embargo, el Ministerio de Aviación Civil ha aclarado que la decisión final dependerá de la evaluación técnica y de seguridad que realice la AAIB.

En un esfuerzo por restaurar la confianza del público, el director ejecutivo y director general de Air India, Campbell Wilson, ha asegurado que "ningún avión volará si hay dudas" sobre su seguridad.

Wilson detalló en un comunicado que el avión siniestrado, un Boeing 787-8 Dreamliner, estaba en "buen estado de mantenimiento", con su última revisión importante en junio de 2023, y que sus motores fueron revisados en marzo y abril de 2025.

La aerolínea completó las inspecciones ordenadas

La aerolínea ha completado las inspecciones ordenadas por la Dirección General de Aviación Civil (DGCA) en todos sus 32 aviones Boeing 787-8 y 787-9, confirmando que todos han sido "autorizados para el servicio".

Pese a esta conformidad y para fomentar aún más la confianza, Air India ha decidido implementar inspecciones de seguridad prevuelo reforzadas en sus flotas Boeing 787 y 777.

Estas inspecciones adicionales, que "consumirán tiempo" y posiblemente impactarán los horarios, han llevado a la aerolínea a reducir sus vuelos internacionales de fuselaje ancho en aproximadamente un 15% a partir de hoy y hasta al menos el 15 de julio.

Esta medida busca también contar con más aviones de respaldo para garantizar una mayor fiabilidad operativa, indicó la aerolínea.

