Axl Rose se montó en un bus de Bogotá: Welcome to the Jungle

La famosa banda de rock Guns’ N Roses se presentará el próximo sábado 11 de octubre de 2025 en el Estadio Atanasio Girardot de Medellín, prometiendo un concierto espectacular.

El pasado jueves 9, la banda concluyó su visita a Bogotá, donde, según informes, aprovecharon para interactuar con sus seguidores.

En redes sociales, comenzó a circular una imagen de Axl Rose en un autobús que se asemeja a los de SITP y Transmilenio.

Sin embargo, se aclaró que no se trataba de un Transmilenio, sino de un autobús del aeropuerto, utilizado para transportar a los pasajeros desde la terminal hasta sus aviones.

A pesar de la confusión, Axl Rose no dudó en compartir momentos con los viajeros que se encontraban en el autobús.

Los afortunados pasajeros se mostraron entusiasmados por la inesperada oportunidad de estar junto a una estrella del rock, disfrutando de la experiencia y tomando fotos con él durante el breve trayecto.

La interacción fue un momento memorable tanto para los fans como para el artista, quien recibió muestras de admiración de todos los presentes.

