Azote con prontuario policial fue detenido por hurto en Machiques de Perijá

Funcionarios adscritos al Cuerpo de Policía Bolivariana del estado Zulia (CPBEZ), practicaron en días recientes la detención de un sujeto dedicado al hurto de viviendas en la parroquia Libertad del municipio Machiques de Perijá, luego de varias denuncias en su contra que lo señalan como un azote.

Fue identificado como Jaime Gabriel Velázquez López, de 21 años, alias "El Gago", quien para cometer sus fechorías, aprovecha que las casas estén solas. La detención se produjo en el sector Palo Blanco, en donde el ladronzuelo irrumpió a un inmueble a través de un techo de zinc, para robarse una licuadora, una arrocera y un tostador, además de diversos enseres de cocina.

Tras la denuncia del hurto, agentes del referido organismo policial se trasladaron al sector Palo Blanco para capturar a "El Gago". Cuando se encontraba en la estación policial, una de sus víctimas se presentó para asegurar que el detenido fue quien le robó una pipa de 120 litros el pasado 30 de agosto.

Las autoridades luego de verificar sus datos personales, determinaron que Jaime Gabriel Velázquez López tenía un registro policial por hurto calificado, con fecha del 20 de diciembre de 2024. Este procedimiento fue puesto a la orden del Ministerio Público.

Hicieron un llamado a los pobladores de Machiques de Perijá para que denuncien cualquier actividad sospechosa y colaborar con las fuerzas del orden para mantener la tranquilidad en la región perijanera.

Noticia al Dia / Kelly Nava.