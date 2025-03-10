Bad Bonny, el fenómeno musical del momento está de cumpleaños

Este lunes 10 de marzo, la estrella del reguetón celebra 31 años de vida, y lo hace con una mirada nostálgica hacia sus raíces.

En su más reciente publicación, Benito Martínez Ocasio compartió una tierna foto de su niñez, donde aparece disfrutando de uno de esos cumpleaños de la década de 1990.

Con el tema “La mudanza”, letra que narra la historia de su familia hasta su nacimiento, la estrella urbana celebra su natividad.

A través de una fotografía de su niñez durante uno de sus festejos de cumpleaños de la década de 1990, el artista le recordó a sus seguidores en las redes que hoy celebra un nuevo año de vida.

La publicación de la imagen en sus redes sociales, además de recordar la sencillez con la que en el pasado se festejaban los cumpleaños, muestra la inocencia del artista a la espera del deseado pastel. La foto fue acompañada con un único mensaje de: “treintauno”.

