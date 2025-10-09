Jueves 09 de octubre de 2025
Bad Bunny será reconocido como 'Artista del siglo 21' en los Premios Billboard

El cantante puertorriqueño Bad Bunny será reconocido como "Artista del siglo 21″ en los Premios Billboard de la Música Latina…

Por Ernestina García

Bad Bunny será reconocido como ‘Artista del siglo 21’ en los Premios Billboard
El cantante puertorriqueño Bad Bunny será reconocido como "Artista del siglo 21″ en los Premios Billboard de la Música Latina 2025, que se celebrarán en Miami el próximo 23 de octubre.

El anuncio fue hecho este jueves 9 de octubre por la cadena Telemundo y la organización del galardón. El reconocimiento celebra el dominio histórico del artista boricua en las listas Top Latin Albums y Hot Latin Songs de Billboard durante los últimos 25 años, según un comunicado oficial.

Su éxito se basa en múltiples discos y sencillos multiplatino que han roto récords y redefinido los estándares del éxito en la música latina.

"El reconocimiento a Bad Bunny como Billboard Artista Latino del Siglo 21 está cimentado en su dominio sin precedentes de las listas de Billboard en los últimos 25 años", señala el comunicado.

Este liderazgo incluye múltiples canciones debutando simultáneamente en los primeros puestos y lanzamientos de álbumes que marcaron el centro de la conversación global, estableciendo un nuevo estándar para la música latina.

El comunicado subraya varios logros importantes que demuestran la influencia global del artista: Fue el primer artista de habla hispana en encabezar Coachella.

La transmisión global de su último show de residencia en Puerto Rico, ‘No me quiero ir de aquí’, se convirtió en la presentación de un solo artista más vista en la historia de Amazon Music.

Tiene la gira más taquillera en un solo año en la historia.

Ha sido el artista más escuchado en Spotify a nivel mundial durante tres años consecutivos.

"Hará historia al presentarse en el show de medio tiempo del Super Bowl 2026, convirtiéndose en el primer artista latino en solitario en encabezar uno de los espectáculos más vistos del mundo”, recuerdan.


Billboard y Telemundo también destacan que, más allá de su trayectoria musical, Bad Bunny ha expandido su influencia al cine, la moda y la cultura pop.

"Ya sea en el escenario, en la pantalla o en las calles, sus proyectos innovadores y su individualidad sin concesiones han colocado a Bad Bunny en el centro de la cultura global, consolidando su lugar en la historia", concluye el comunicado.

Noticia al Día/EFE

