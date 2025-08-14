Bajada de San Miguel Arcángel será este viernes 15 de agosto en Maracaibo

Los organizadores de las fiestas patronales de San Miguel Arcángel en Maracaibo anunciaron en rueda de prensa, realizada este jueves 14 de agosto, que la tradicional Bajada del santo patrono se llevará a cabo este viernes 15 de agosto en la parroquia homónima.

Entre los voceros presentes estuvieron Juan Ortega, coordinador parroquial; el presbítero Pedro Colmenares; Jhon Fernández, coordinador de la Pastoral de Servidores de San Miguel Arcángel y del Comité Organizador de las Fiestas Patronales 2025; y Lixe Álvarez, coordinadora de la Pastoral de Comunicaciones y Medios.

El párroco Pedro Colmenares destacó: “Las fiestas patronales de San Miguel Arcángel, que inician mañana con su bajada, se celebrarán bajo el lema Custodio de nuestra fe, protector de la esperanza. Son festividades que honran a San Miguel como patrono de nuestra comunidad”.

Los organizadores informaron que, como parte del programa religioso, San Miguel visitará diversos sectores de la parroquia eclesial. Este recorrido comenzará el 24 de agosto y culminará el 19 de septiembre.

La novena se celebrará del 20 al 28 de septiembre, con misas diarias a las 5:00 p.m. y los domingos a las 8:00 a.m., todas oficializadas en la parroquia San Miguel Arcángel.

