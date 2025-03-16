Barcelona remontó a Atlético de Madrid y es líder de LaLiga

Barcelona venció 4-2 a Atlético de Madrid en el Riyadh Air Metropolitano este domingo 16 de marzo por la jornada 28 de LaLiga. Los goles fueron obra de Ferran Torres x2, Robert Lewandowski, Lamine Yamal, Julián Álvarez y Alexander Sorloth.

El conjunto de Simeone ganaba 2-0 al minuto 70′; sin embargo, un gol de Lewandowski levantó los ánimos en los culés. Ferran Torres igualó el marcador y un golazo de Lamine Yamal consumó la remontada. Otro tanto del valenciano puso cifras definitivas.

Con este resultado, Barcelona es líder de LaLiga con 60 puntos, igualado con Real Madrid, pero con un partido menos. A su vez, Atlético de Madrid los mira desde abajo con 56 unidades.

Cabe destacar que el ‘Atleti’ viene de caer eliminado en los octavos de final de la Uefa Champions League a manos de los merengues.

Lee también: Marc Márquez consiguió en Argentina su segunda victoria del año de la MotoGP

Noticia al Dia