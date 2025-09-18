Jueves 18 de septiembre de 2025
Al Dia

Barcos pesqueros tendrán cámaras durante sus faenas en el Caribe: Diosdado Cabello

"Los barcos pesqueros no pueden salir sin cámaras", dijo el ministro de Seguridad y Paz.

Por Ernestina García

Barcos pesqueros tendrán cámaras durante sus faenas en el Caribe: Diosdado Cabello
Facebook Twitter Whatsapp Telegram

El Instituto Nacional de Espacios Acuáticos (INEA) avanzará en una estrategia de dotación e instalación de cámaras de video con grabación y transmisión en tiempo real en las embarcaciones, lanchas y botes de pescadores que realicen sus faenas en el Caribe venezolano, informó el ministro de Relaciones Interiores, Justicia y Paz, Diosdado Cabello.


"Los barcos pesqueros no pueden salir sin cámaras", advirtió el ministro Cabello. "Hay que ponerles cámaras a todas las lanchas pesqueras porque uno no sabe", agregó en su programa Con El Mazo Dando.

Al dar lectura a un reporte confidencial de compatriotas cooperantes desde la Casa Blanca, en EE UU., confirmaron que, durante la actuación de efectivos del Ejército norteamericano, desplegados en el mar Caribe, secuestraron por ocho horas a unos pescadores venezolanos que se encontraban en plena faena de su trabajo diario, con la orden de sembrarles droga y armas a su embarcación, para luego asesinarlos y utilizar esto como una «prueba» para agredir militarmente a Venezuela.

"Los marines tuvieron que echarse para atrás porque los pescadores se comunicaron por radio y advirtieron el atropello y también estaban grabando en tiempo real", indicaron en la misiva.

Señaló Cabello que se comenzará a dotar de cámaras a las lanchas pesqueras, como un mecanismo similar a las funciones que tienen las llamadas "cajas negras" de los aviones.

Noticia al Día/Mazo Dando

Temas:

¿Quién, según su opinión, es el mejor compositor de gaitas del Zulia?

Ver los resultados

Cargando ... Cargando ...

Última Hora

Yulimar Rojas:

Yulimar Rojas: "Siento que podía haberlo hecho mejor"

Mourinho regresa al banquillo del Benfica

Mourinho regresa al banquillo del Benfica

Bayern de Múnich le gana la pulseada al Chelsea con doblete de Kane

Bayern de Múnich le gana la pulseada al Chelsea con doblete de Kane

Eugenio Suárez despacha el vuelacerca 46 de la campaña

Eugenio Suárez despacha el vuelacerca 46 de la campaña

Horóscopo: Esto es lo que te deparan los astros este jueves 18 de septiembre de 2025

Horóscopo: Esto es lo que te deparan los astros este jueves 18 de septiembre de 2025

Titulares de la prensa nacional para este jueves 18 de septiembre

Titulares de la prensa nacional para este jueves 18 de septiembre

Tormenta eléctrica y lluvias intensas azotan el centro y sur de Maracaibo

Tormenta eléctrica y lluvias intensas azotan el centro y sur de Maracaibo

Hija de Chayanne celebra primera nominación al Latin Grammy

Hija de Chayanne celebra primera nominación al Latin Grammy

Excarcelado Christian Brueckner, principal sospechoso de la desaparición de Madeleine McCann

Excarcelado Christian Brueckner, principal sospechoso de la desaparición de Madeleine McCann

Hallaron a venezolana muerta dentro de su vivienda en México

Hallaron a venezolana muerta dentro de su vivienda en México

Willson Contreras se despide de la temporada por lesión en el hombro

Willson Contreras se despide de la temporada por lesión en el hombro

Tal al-Saltaneh, la historia detrás del activismo de la princesa persa

Tal al-Saltaneh, la historia detrás del activismo de la princesa persa

Colectivo Tejedores de Sueños de Lagunillas se presentará en el BCV de Maracaibo con la obra teatral “Monólogos de Petróleo”

Colectivo Tejedores de Sueños de Lagunillas se presentará en el BCV de Maracaibo con la obra teatral “Monólogos de Petróleo”

Momentos de Liliana con su padre

Momentos de Liliana con su padre "El Puma": Recuerdos que calientan el corazón

FVF estaría construyendo un nuevo CNAR en la Base Área de La Carlota

FVF estaría construyendo un nuevo CNAR en la Base Área de La Carlota

Francisco García y su esquina que nunca duerme

Con un crédito pa’ un negocito, el papá de Alexander, un joven parapléjico, le resolvería la vida

Con un crédito pa’ un negocito, el papá de Alexander, un joven parapléjico, le resolvería la vida

Provoca volver al colegio con estas bellezas de morrales: Los hay para todos los bolsillos

Provoca volver al colegio con estas bellezas de morrales: Los hay para todos los bolsillos

Así quedó la casa del profesor Nelson Bracho luego del saneamiento

Así quedó la casa del profesor Nelson Bracho luego del saneamiento

Jorman, el adolescente de 12 años que corta el cabello en una &quot;improvisada barbería&quot;

Jorman, el adolescente de 12 años que corta el cabello en una &quot;improvisada barbería&quot;

El Wayúu y su fogón en Maracaibo: Aviva el fuego de su riqueza cultural y culinaria

El Wayúu y su fogón en Maracaibo: Aviva el fuego de su riqueza cultural y culinaria

Katyusha, la melodía de las barquillas en Maracaibo: una música de la Segunda Guerra Mundial

Katyusha, la melodía de las barquillas en Maracaibo: una música de la Segunda Guerra Mundial

Nos metimos en los zapatos de un limpiavidrios

Nos metimos en los zapatos de un limpiavidrios

Decidió volver a Venezuela dejando en Colombia sus piernas, sin quebrantar las ganas de trabajar

Decidió volver a Venezuela dejando en Colombia sus piernas, sin quebrantar las ganas de trabajar

Rendirán homenaje al gran Manuel Chau

Rendirán homenaje al gran Manuel Chau

En Maracaibo hay una Venezuela de Antier

En Maracaibo hay una Venezuela de Antier

Lago Club Gym &amp; Spa ofrece múltiples beneficios para sus afiliados #maracaibo #gym #lagogym #zulia

Lago Club Gym &amp; Spa ofrece múltiples beneficios para sus afiliados #maracaibo #gym #lagogym #zulia

En el Lido nació el Tumbarrancho

En el Lido nació el Tumbarrancho

Noticia al Día llega a UN MILLÓN de seguidores en Instagram

Noticia al Día llega a UN MILLÓN de seguidores en Instagram

Tiendas Baratodo ahora en el Centro de Maracaibo

Tiendas Baratodo ahora en el Centro de Maracaibo

Pradelli y sus carros del futuro

Pradelli y sus carros del futuro

Fresh Market abre el segundo Auto Fresh en Cecilio Acosta

Fresh Market abre el segundo Auto Fresh en Cecilio Acosta

Tiendas Baratodo, la nueva opción comercial en la Costa Oriental del Lago

Tiendas Baratodo, la nueva opción comercial en la Costa Oriental del Lago

Fasto tiene los productos del mar para Semana Santa

Fasto tiene los productos del mar para Semana Santa

Comic Boom estremece Maracaibo con Gerardo Reyero y el Bazar Boom

Comic Boom estremece Maracaibo con Gerardo Reyero y el Bazar Boom

Lo más visto

Yulimar Rojas regresa al podio mundial con un salto de coraje

Yulimar Rojas regresa al podio mundial con un salto de coraje

Marabinos comparten con Noticia al Día los milagros concedidos por El Venerable

Marabinos comparten con Noticia al Día los milagros concedidos por El Venerable

Tormenta eléctrica y lluvias intensas azotan el centro y sur de Maracaibo

Tormenta eléctrica y lluvias intensas azotan el centro y sur de Maracaibo

Se le viene bien feo a Beéle por el video filtrado:

Se le viene bien feo a Beéle por el video filtrado: "Una de las traiciones más crueles"

Lula: Trump no es el emperador del mundo

Lula: Trump no es el emperador del mundo

Noticias Relacionadas

Cultura

Hace 55 años Jimi Hendrix pasó a la eternidad con apenas con 27 años: Su legado sigue vigente

Hoy se cumplen 55 años desde que Jimi Hendrix dejó este mundo con tan solo apenas con 27 años de…
Al Dia

Osmariel Villalobos anuncia que le diagnosticaron cáncer de mama

La ex miss zuliana y modelo Osmariel Villalobos, de 36 años, anunció a través de su cuenta de Instagram que…
Al Dia

Con cabellera y mirada matadora: Nando a los 18

El humorista e influencer venezolano Nando de la Gente sorprendió a sus seguidores en redes sociales al compartir una fotografía…
Entretenimiento

Más de cien artistas nacionales e internacionales participarán en la Feria de La Chinita: Habrá tarima en 5 e´ Julio con Bella Vista

Así lo dio a conocer este jueves 18 de septiembre el merenguero Omar Enrique Gotera Meléndez, presidente del Comité de Feria, junto al Alcalde Gian Carlo Di Martino, en una amena rueda de prensa ofrecida a los medios de comunicación realizada en un distinguido establecimiento de la ciudad.


Noticias de Maracaibo y Sucesos del Zulia las 24 horas al dia en Venezuela
Todos los Derechos Reservados. Noticia al Dia ©2025