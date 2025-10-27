“Reclutas”,el drama gay de Netflix basado en un hecho real dentro del Cuerpo de Marines en 1990 que el Pentágono calificó como “basura”

Netflix estrenó recientemente la serie “Reclutas” (originalmente Boots), inspirada en hechos reales ocurridos durante la década de los 90, cuando el Cuerpo de Marines de Estados Unidos aún mantenía políticas que prohibían a las personas homosexuales servir abiertamente. La producción combina drama militar, identidad y resistencia en medio del entrenamiento más duro del ejército norteamericano.

La historia sigue a Cameron Cope, interpretado por Miles Heizer, un joven sin rumbo que decide alistarse junto a su mejor amigo Ray McAffey, encarnado por Liam Oh, hijo de un marine condecorado. Lo que comienza como una huida de la rutina se transforma en una experiencia que pone a prueba sus límites físicos y emocionales.

El guion está basado en las memorias del exmarine Greg Cope White, tituladas The Pink Marine, y muestra con crudeza cómo era la vida dentro de los campos de entrenamiento del Cuerpo de Marines, especialmente para quienes no encajaban en los estándares de la época.

Sin embargo, la serie no solo generó comentarios positivos. Desde el Pentágono calificaron la producción como “basura woke” y acusaron a Netflix de promover una “agenda ideológica”. En el comunicado oficial, voceros del Departamento de Defensa señalaron que la historia “distorsiona la realidad del entrenamiento militar y busca adoctrinar con mensajes progresistas”.

El creador de la serie, Andy Parker, respondió con ironía asegurando que, “si algo bueno hizo el Pentágono, fue ayudar a que más gente se interesara en verla”.

“Reclutas” fue estrenada el 9 de octubre de 2025 y cuenta con ocho episodios de entre 40 y 50 minutos. Su crudeza, su tono emocional y su enfoque en la lucha interna de un joven que busca ser él mismo en medio de la rigidez militar, la han convertido en una de las producciones más comentadas del mes.

El creador de contenido Javi Ponzo opinó sobre la serie: “La serie ‘Reclutas’ (Boots) en Netflix, está basada en hechos reales y la verdad, me gustó… no es lo mejor que vi en el año pero va… se vuelve un poco intensa y agresiva en el modo en que se tratan constantemente, pero parece que es así el mood de entrenar a marines… en fin, más allá de eso, las tramas principales te enganchan a full”.

Para muchos espectadores, “Reclutas” representa una historia de valor, identidad y resistencia en un entorno donde ser diferente podía costar caro. Y como suele pasar, las críticas del poder solo aumentaron el interés por verla.

