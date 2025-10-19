Domingo 19 de octubre de 2025
Al Dia

Basílica de Nuestra Señora de Chiquinquirá lista para la canonización de José Gregorio Hernández y Carmen Rendiles

La Basílica de Nuestra Señora de Chiquinquirá se suma a la trascendental celebración por la inminente canonización de los beatos…

Por Christian Coronel

Basílica de Nuestra Señora de Chiquinquirá lista para la canonización de José Gregorio Hernández y Carmen Rendiles
La Basílica de Nuestra Señora de Chiquinquirá se suma a la trascendental celebración por la inminente canonización de los beatos venezolanos José Gregorio Hernández y la Madre Carmen Rendiles, un evento histórico para la fe católica del país.

La ceremonia de canonización se llevará a cabo este domingo 19 de octubre de 2025 en Roma, oficiada por el papa León XIV, elevando a la santidad a los primeros venezolanos.

Foto: Wilberth Marval

Este ascenso a los altares de José Gregorio Hernández, el "médico de los pobres", y la Madre Carmen Rendiles, fundadora de la Congregación Siervas de Jesús, es considerado un hito que marca la fe y el orgullo nacional, uniendo al país en un profundo sentimiento de esperanza y devoción.

Foto: Wilberth Marval

Noticia al Día

