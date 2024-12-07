Basura, huecos y aguas negras, cerraron la calle 95 desde “la galletera “hasta La Colina y no hay transporte público en la zona



La basura, aguas negras y huecos, cerraron el paso por la calle 95 que va desde el sector conocido como “La galletera” hasta residencia Parque La Colina, lo que obligó a los choferes de Por Puesto suspender el servicio por el sector.

Está totalmente intransitable tanto para los conductores como para los peatones ya que la basura se “tragó” literalmente la vía y ya casi no hay paso.



En la parroquia Cecilio Acosta se hicieron algunos trabajos de pavimentación hacia la entrada de la vía que va entrando por la bomba Lago Pista subiendo hacia el ambulatorio de Los Claveles, pero esta zona que va desde la vía principal de Socorro entrando por La galletera, las aguas con cerros de basura y grandes huecos cerró literalmente el paso y no quieren los choferes de por puesto pasar por la zona y los habitantes deben ir a pie hasta la vía principal a buscar el transporte.