Miércoles 24 de septiembre de 2025
Al Dia

Basura, huecos y aguas negras, cerraron la calle 95 desde “la galletera “hasta La Colina y no hay transporte público en la zona

Por Javier Sanchez

Foto: Javier Sánchez
La basura, aguas negras y huecos, cerraron el paso por la calle 95 que va desde el sector conocido como “La galletera” hasta residencia Parque La Colina, lo que obligó a los choferes de Por Puesto suspender el servicio por el sector.

Está totalmente intransitable tanto para los conductores como para los peatones ya que la basura se “tragó” literalmente la vía y ya casi no hay paso.


En la parroquia Cecilio Acosta se hicieron algunos trabajos de pavimentación hacia la entrada de la vía que va entrando por la bomba Lago Pista subiendo hacia el ambulatorio de Los Claveles, pero esta zona que va desde la vía principal de Socorro entrando por La galletera, las aguas con cerros de basura y grandes huecos cerró literalmente el paso y no quieren los choferes de por puesto pasar por la zona y los habitantes deben ir a pie hasta la vía principal a buscar el transporte.

Foto: Javier Sánchez

Noticias Relacionadas

Al Dia

El Rey Carlos III anuncia el cierre temporal del castillo de Balmoral

El rey Carlos III sorprende a los amantes de la familia real británica con un decepcionante anuncio: el icónico Castillo de Balmoral, su querida residencia en Escocia, cierra sus puertas al público.
Salud

Septiembre mes del Corazón: La ruta que promueve la lucha contra las enfermedades cardiovasculares

la "Ruta del Corazón", una caminata y ciclada gratuita y familiar de 6,6 kilómetros que recorrerá un circuito por la Avenida Universidad, Delicias y 5 de Julio
Al Dia

Jessire Rivas: talento venezolano que brilla en el patinaje de velocidad internacional

Con apenas 13 años, la barinesa es promesa del patinaje de velocidad, triunfando en territorio europeo
Zulia

Maracaibo recibirá al grupo Texere con el concierto “Sangueo para el regreso”

La agrupación, encabezada por Yolanda y Lola Delgado, ofrecerá un recorrido musical por casi cuatro décadas de creación artística con acento zuliano y venezolano, evocando un cancionero profundamente arraigado en la memoria colectiva de la ciudad

