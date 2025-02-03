Sábado 16 de agosto de 2025
BCV mantiene monto de intervención cambiaria con la venta de 40 millones de dólares a la banca este 3-Feb

El precio de la divisa alcanza los 58,44 bolívares este lunes

Por Candy Valbuena

BCV mantiene monto de intervención cambiaria con la venta de 40 millones de dólares a la banca este 3-Feb
Foto: Referencial
El Banco Central de Venezuela (BCV) mantiene el monto de intervención cambiaria de la semana anterior, con una venta de 40 millones de dólares a los bancos este 3 de febrero, por lo que continúa la tendencia a reducir la oferta de divisas, por parte del ente emisor, en comparación con 2023.

El precio de intervención para esta semana se ubica en 60,63 bolívares por euro, equivalente a 58,44 bolívares por dólar, el tipo de cambio oficial de referencia para todas las operaciones durante este lunes 2 de febrero de 2025.

La cotización de intervención subió 2,17 % en comparación con el precio de la semana anterior, mientras el dólar oficial escaló 3,15 % en el mismo lapso.

El monto acumulado de intervención cambiaria en 2025 se ubica en 317 millones de dólares, 38,57 % inferior a los 516 millones acumulados a la misma fecha de 2024.

El precio de intervención fijado por el BCV ha subido 12,05 % en lo que va del presente año, mientras que el tipo de cambio ha aumentado 12,32 % en el mismo período como continuación del ajuste progresivo del precio oficial que adoptó el ente emisor a partir de octubre del año pasado.

Al alza

Hasta el cierre de enero, el dólar oficial acumula un alza de 58,22 %. Los meses con mayor incremento en este período han sido octubre con 15,70 % y ahora enero con el ya apuntado 12,32 %.

En término interanual, la cotización de intervención ha subido 54,83 % hasta este lunes 3 de febrero, mientras que el dólar oficial se ha incrementado en 61,04 %, impulsado como ya se ha apuntado por el ajuste iniciado en octubre.

El BCV ha vendido 231 millones de dólares menos a los bancos que en diciembre durante este 2025; sin embargo, las fluctuaciones en el mercado informal dan cuenta de que la oferta de divisas sigue siendo insuficiente, pero enfrentó una demanda más estable en este período.

Lee también: BCV elevó intervención cambiaria con la venta de 80 millones de dólares a la banca: La más alta en lo que va del 2025

Noticia al Día/Con información de Banca y Negocios

Temas:

Murió Yosmary Fernández, diputada indígena del PSUV

Francisco Álvarez despachó su séptimo jonrón de la campaña

La fuerte lluvia de este 16-Ago y los vientos huracanados causaron el derrumbe de un viejo galpón en la C-3: No hubo heridos

Autoridades de Trinidad y Tobago detuvieron a 20 migrantes venezolanos a bordo de una embarcación, entre ellos ocho menores

Salvador Pérez conectó su cuadrangular 295 de por vida

Ronald Acuña Jr. fue activado por Bravos de Atlanta tras su lesión en la pantorrilla derecha

Rafa Romo sufrió lesión y encendió las alarmas en la Vinotinto

Salomón Rondón falló un penal en su debut con el Real Oviedo

Alcaraz doblegó a Rublev y avanzó a semifinales de Cincinnati

Los 75 bien cumplidos de la princesa Ana

Horizontes de nuestra industria petrolera (por el Dr. Hugo Hernández Rafalli)

Liverpool superó sobre el final a Bournemouth y comenzó con el pie derecho la Premier League

Jules Koundé renueva su contrato con Barcelona hasta el 2030

El Girona de Yangel Herrera cayó ante Rayo Vallecano en el inicio de LaLiga

Mastantuono entrena con el Real Madrid y llena de ilusión a la afición

