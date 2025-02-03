BCV mantiene monto de intervención cambiaria con la venta de 40 millones de dólares a la banca este 3-Feb

El Banco Central de Venezuela (BCV) mantiene el monto de intervención cambiaria de la semana anterior, con una venta de 40 millones de dólares a los bancos este 3 de febrero, por lo que continúa la tendencia a reducir la oferta de divisas, por parte del ente emisor, en comparación con 2023.

El precio de intervención para esta semana se ubica en 60,63 bolívares por euro, equivalente a 58,44 bolívares por dólar, el tipo de cambio oficial de referencia para todas las operaciones durante este lunes 2 de febrero de 2025.

La cotización de intervención subió 2,17 % en comparación con el precio de la semana anterior, mientras el dólar oficial escaló 3,15 % en el mismo lapso.

El monto acumulado de intervención cambiaria en 2025 se ubica en 317 millones de dólares, 38,57 % inferior a los 516 millones acumulados a la misma fecha de 2024.

El precio de intervención fijado por el BCV ha subido 12,05 % en lo que va del presente año, mientras que el tipo de cambio ha aumentado 12,32 % en el mismo período como continuación del ajuste progresivo del precio oficial que adoptó el ente emisor a partir de octubre del año pasado.

Al alza

Hasta el cierre de enero, el dólar oficial acumula un alza de 58,22 %. Los meses con mayor incremento en este período han sido octubre con 15,70 % y ahora enero con el ya apuntado 12,32 %.

En término interanual, la cotización de intervención ha subido 54,83 % hasta este lunes 3 de febrero, mientras que el dólar oficial se ha incrementado en 61,04 %, impulsado como ya se ha apuntado por el ajuste iniciado en octubre.

El BCV ha vendido 231 millones de dólares menos a los bancos que en diciembre durante este 2025; sin embargo, las fluctuaciones en el mercado informal dan cuenta de que la oferta de divisas sigue siendo insuficiente, pero enfrentó una demanda más estable en este período.

Noticia al Día/Con información de Banca y Negocios