BCV repite intervención cambiaria con un monto de 40 millones de dólares por tercera semana consecutiva

El Banco Central de Venezuela (BCV) repite el monto de intervención cambiaria por tercera semana consecutiva, este lunes, 10 de febrero cuando se colocaron de nuevo en la banca 40 millones de dólares, a un precio de 62,80 bolívares por euro, 3,58 % superior al de la intervención anterior.

La cotización de intervención es equivalente a 60,52 bolívares por dólar que es el tipo de cambio oficial vigente para todas las operaciones con moneda estadounidense durante este lunes.

En comparación con la semana anterior, el precio oficial del dólar amenace con un alza de 3,56 %. Tanto la cotización de intervención como la paridad oficial de la divisa norteamericana aceleraron la velocidad de sus incrementos.

En el caso de la cotización de intervención, se trata del segundo mayor aumento semanal en lo que va de 2025, solo superado por el alza de 4,86% que registró el precio del euro en el corte semanal del 27 de enero.

En lo que va de 2025

En el lapso transcurrido de 2025, la paridad de intervención ha subido 16,06 %, mientras el dólar estadounidense ha escalado 16,32 %, lo que supone una depreciación acumulada del bolívar de 14,03 %.

Así las cosas, el monto acumulado de intervención cambiaria alcanza a 357 millones de dólares en 2025 en un total de siete operaciones de venta de divisas, realizadas por el BCV.

Este es un claro contraste con el desempeño de 2024 cuando, en un lapso equivalente, la cantidad de divisas colocadas por el emisor llegaba a 596 millones de dólares en 10 operaciones. La cantidad vendida a la misma altura de 2024 fue 66,95 % superior a la que se ha colocado en 2025.

Estrategia conservadora

Los datos reflejan el cambio de estrategia cambiaria que viene operando desde octubre, cuando cesó el anclaje del tipo de cambio y comenzó un ajuste progresivo que se mantiene.

La reducción del flujo de divisas es interpretada por analistas como una estrategia conservadora para, ajuste cambiario mediante, distribuir durante el año un incremento controlado del tipo de cambio y así tratar de evitar movimientos bruscos, especialmente durante el segundo semestre del año.

El año 2025 viene cargado de incertidumbres y, por lo tanto, no era sostenible continuar con la estrategia de contención del tipo de cambio.

Lee también: BCV abre agosto con intervención cambiaria de 80 millones de dólares

Noticia al Día/Con información de Banca y Negocios