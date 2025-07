Bertín Osborne se despide de la música y expresa: "Lo que me va a doler es no poder despedirme de Venezuela, mi país querido"

Bertín Osborne, con una carrera de 45 años en la música, anunció su retirada de los escenarios para el año 2026. La noticia fue revelada en una entrevista con una cadena de televisión ecuatoriana, y posteriormente confirmada en el programa ‘EsTAmañana’. El artista planea una extensa gira por España y Latinoamérica para despedirse de su público.

Osborne expresó que la decisión de dejar las giras musicales se debe, en parte, a los cambios en la industria. "De la música, quizá me quito de las giras, voy a intentar hacer una bonita larga, aquí en América para despedirme. Son ya muchos años. La música ha cambiado, ya no conozco a nadie", comentó el cantante.

Un "Hasta Luego" en lugar de un adiós definitivo



Aunque Bertín Osborne ha manifestado su intención de retirarse de la música, la revista Hola sugiere que esta decisión podría ser un "hasta luego" más que un adiós definitivo. El artista, que es también el noveno conde de Donadío de Casasola, ha decidido pausar su carrera musical para enfocarse en otros proyectos.

"Bertín está en su derecho de hacer un receso, después de ¡45 años! en la cima y subido a los escenarios, y lo que ahora es definitivo en su cabeza, con el devenir del tiempo, poco a poco, se transforma en mutable. O sea, en un ‘hasta luego’…", reseña Hola.

Proyectos futuros y una despedida agendada



Mientras se despide de los escenarios, Bertín Osborne seguirá activo en la televisión, un medio que le "resulta más fácil de sobrellevar el trabajo". Su principal motivación para este receso musical es dedicarse a una nueva "empresa de alimentación" que ha iniciado con su socio, José Luis López “Turronero”.

El cantante lamenta no poder despedirse de Venezuela, un país al que guarda un especial cariño. "Lo que me va a doler es no poder despedirme de Venezuela, mi país querido". dijo el artista. Sin embargo, ha recibido numerosas ofertas para giras de despedida tanto en España como en varios países de América.

Bertín Osborne tiene la intención de realizar un espectáculo "de mucho nivel" para culminar sus 44 años de trayectoria. "Voy a despedirme con un espectáculo de mucho nivel, que espero que sea un colofón acorde a mis 44 años de profesión. Pues eso, que 365 días y cumpliríamos una bonita cifra para decir adiós o ‘hasta siempre'", sentenció. Aún queda un año para que esta despedida se materialice, lo que le permitirá planificar una gira significativa para sus seguidores.

Noticia al Día/Hola