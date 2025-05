Betsy Liliana estalla contra Rafael Santos y señala a su esposa de haber tenido una relación con Diomedes: "No te tengo miedo"

Los fanáticos del vallenato suelen tener en el radar cualquier cosa que se vincule con uno de sus emblemas más representativos, Diomedes Díaz. Más allá de su música, otros aspectos de su vida lo hacen ser recordado. Sus dichos, apariciones, parejas y su gran cantidad de hijos son de las cosas que más se habla.

Ahora, un inconveniente entre la mamá de tres de sus descendientes y otro hijo de él está circulando en redes sociales. Se trata de un audio de Betsy Liliana González, más conocida como ‘La Doctora’, y unas declaraciones de Rafael Santos.

Todo se desencadenó a raíz de una entrevista que dio el hijo de Diomedes Díaz y Patricia Acosta. Rafael se sentó a conversar con el actor Aco Pérez, y a pesar de que el tema central no fueron los vínculos amorosos de su papá, este fue un aspecto de gran interés por los detalles que reveló.

La pregunta de Pérez hacia Rafael fue cómo era su relación o, más bien, la convivencia con las mujeres de su padre. Aunque no dio nombres específicos, compartió detalles que dieron a entender que se trataba de González.

Las palabras que desataron la polémica que es viral en redes entre Rafael y Betsy

“Había una que no nos dejaba entrar a ver a mi papá, pero te voy a decir una cosa: con esta me desquito, que la que lo dejó a él fue esa misma, y no fue por chuzo, porque casi que se lo borra”, fueron las palabras de Rafael Santos.

Si bien el cantante no fue explícito ni apuntó hacia González, se sabe que ella fue la única de las mujeres que cortó el lazo con Diomedes por decisión propia, así que no se tardó en vincularla.

Más adelante, la mujer se pronunció en sus redes sociales y demostró que no se iba a dejar. De hecho, Betsy Liliana no solo respondió ante una acusación exacta que le hizo Santos, sino también publicó un meme que no es muy pacífico.

Una de las historias de Instagram decía: “A mí casi me lo borran, pero a la mujer de él, su papá se lo borró primero y eso sí no lo dice”. Por otro lado, también compartió una imagen jocosa: “Va haber desastre para que sepas”, decía.

Además de estas imágenes, Betsy Liliana aseguró que tendría más información por dar y que no se asusta por lo que Rafael Santos pueda decir de ella: “No te tengo miedo. Cuidado y hablo otras cositas más”.

¿Qué dice la hija de Betsy Liliana y hermana de Rafael Santos?

Lily Díaz es la única mujer producto del vínculo entre González y ‘El Cacique de la Junta’. Ayer, 26 de mayo, a propósito del cumpleaños de Diomedes, la hija de esta unión compartió una imagen de cómo lucía su familia cuando era pequeña y escribió unas palabras a su mamá.

“Siempre te he dicho que me quito el sombrero ante tu historia y mereces todo el respeto del mundo”, afirma. Además, finalizó el texto con un ‘hashtag’ en señal de apoyo a su mamá, este dice: #EstamosconlagranBetsyLiliana

Esta imagen, musicalizada con la canción ‘Puro Amor’, también fue compartida por Luis Mariano, otro fruto del vínculo entre Betsy y Diomedes. Sin embargo, él no ha tomado palabra en este asunto.

El Tiempo