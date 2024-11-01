Martes 19 de agosto de 2025
Biagio Parisi se impuso en El Salvador con su poderoso Mustang

Biagio Parisi se impuso en El Salvador con su poderoso Mustang. Foto: Sebastián Merchán

Por Christian Coronel

Biagio Parisi se impuso en El Salvador con su poderoso Mustang
Biagio Parisi se impuso en la carrera de este domingo 27 de octubre celebrada en El Salvador (cuarta fecha del GT Challenge de las Américas en la categoría V8), donde el ecuatoriano Sebastián Merchán, con su Mustang, finalizó primero, mientras que el local Eduardo Cañizales (Camaro) terminó segundo, tal cual como en la clasificación.

Foto: Sebastián Merchán

Parisi cuenta con cuatro automóviles (Mustang, Camaro, Challenger y Lexus); sin embargo, cabe destacar que el Challenger no pudo acabar la carrera por un accidente. A su vez, el Lexus no corrió debido a que se le está haciendo mantenimiento.

Foto: Sebastián Merchán

Por otro lado, Merchán va liderando la categoría (compiten GTS, GTS Light y Superv8 al mismo tiempo). En este caso, también hay que acotar que el Mustang, después de un gran desempeño, se quedó con la categoría Superv8 y finalizó tercero en la general.

Foto: Sebastián Merchán

Con esto, los automóviles de Biagio demuestran estar por encima de la categoría, aspecto que intentarán mantener y mejorar para el año que viene. "Estas cosas nos motivan a seguir mejorando el carro. El año que viene debemos estar aún más cerca".

Foto: Sebastián Merchán

“Gracias a todos por su apoyo este fin de semana, nos acercamos cada vez más al campeonato. También gracias al equipo que lo dejó todo para llevarnos esta victoria, y a El Salvador por su gran hospitalidad” fueron las palabras del piloto ecuatoriano en sus redes sociales.

Foto: Sebastián Merchán

