Sábado 18 de octubre de 2025
Al Dia

Biagio Parisi y su equipo calientan motores en El Salvador

El 19 de octubre competirá la categoría Súper V8 del equipo zuliano PRS

Por Daniel García

Biagio Parisi y su equipo calientan motores en El Salvador
Foto: Agencias
El campeonato GT Challenger de Las Américas continúa este fin de semana con su quinta jornada de competencia, que se celebrará los días 18 y 19 de octubre en el Autódromo Internacional El Jabalí, ubicado en El Salvador. Este evento marca el regreso de uno de los certámenes automovilísticos más destacados de Centroamérica y el Caribe, prometiendo emociones a toda velocidad.

Se espera la participación de varios autos de lujo, distribuidos en diversas categorías como GT1, GT2, GT3, Super V8 y otras, ofreciendo un espectáculo de potencia, técnica y adrenalina para los fanáticos del automovilismo.

Entre los equipos protagonistas estará el Parisi Racing Systems (PRS) de Venezuela, liderado por el experto automovilístico zuliano Biagio Parisi, que comanda y supervisa la categoría Super V8 con modelos como Mustang, Dodge Challenger, Camaro y Lexus, preparados para dejar huella en la pista salvadoreña.

Uno de los pilotos más destacados es el costarricense Alfredo Najri, quien estará al volante del Lexus Super V8 de PRS, equipado con un potente motor Chevrolet LS de más de 500 caballos de fuerza, listo para desafiar a sus rivales en cada curva.

"A pesar de las dificultades, estamos aquí listos para competir. Alfredo no ha competido en esta pista. Es nueva para él, pero ya está en los tiempos", indicó Parisi en los entrenamientos.

Esta jornada en El Salvador representa la penúltima parada del calendario, antes de la gran final que se disputará en diciembre en el Autódromo Parque Viva de Costa Rica, donde se coronarán los campeones de la temporada.

Lee también: Águilas y Tiburones dividieron honores en Maracaibo

Banca privada no laborará el lunes 20-Oct por júbilo nacional de la canonización de JGH y Carmen Rediles

Sabores tradicionales del Zulia brillaron en el festival ‘Come en la UCAB’: Presentaron propuestas innovadoras con ingredientes propios de la región

Águilas y Tiburones dividieron honores en Maracaibo

Los Dodgers barrieron para instalarse por segundo año consecutivo a la Serie Mundial

Eugenio Suárez se viste de héroe en triunfo de Marineros por Serie de Campeonato

Horóscopo: Esto es lo que te deparan los astros este sábado 18 de octubre de 2025

Titulares de la prensa nacional para este sábado 18 de octubre

Alcaldía de Maracaibo acompañará canonización del Dr. José Gregorio Hernández y la Madre Carmen Rendiles desde la Basílica

La Vinotinto vuelve a descender en el ranking Fifa

Gustavo Sarmiento necesita apoyo para costear su tratamiento contra el Cáncer

Piden ayuda para tratamiento del niño Joel David: Paciente con microcefalia, diagnosticado con un complicado cuadro de neumonía

Shakira posó con cuernos y provocó reacciones en las redes sociales

Glorias Deportivas Zulia y Estrellas Seguras disputarán la Copa G/B Erich Rafael Gómez Barreto

Andrés Giménez lidera triunfo de Azulejos que emparejan la Serie de Campeonato ante Marineros

John Bolton se entregó a las autoridades tras su imputación por escándalo de los documentos clasificados

El venezolano come unos 300 gramos de plátano per cápita diario: Según estimaciones de gremio

Falta un día para la canonización

Asignan ‘Ingreso Contra la Guerra Económica’ con bono de ‘Fin de Año’ incluido a los jubilados por Patria

Titulares de la prensa nacional para este sábado 18 de octubre

Biagio Parisi y su equipo calientan motores en El Salvador

