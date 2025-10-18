Biagio Parisi y su equipo calientan motores en El Salvador

El campeonato GT Challenger de Las Américas continúa este fin de semana con su quinta jornada de competencia, que se celebrará los días 18 y 19 de octubre en el Autódromo Internacional El Jabalí, ubicado en El Salvador. Este evento marca el regreso de uno de los certámenes automovilísticos más destacados de Centroamérica y el Caribe, prometiendo emociones a toda velocidad.

Se espera la participación de varios autos de lujo, distribuidos en diversas categorías como GT1, GT2, GT3, Super V8 y otras, ofreciendo un espectáculo de potencia, técnica y adrenalina para los fanáticos del automovilismo.

Entre los equipos protagonistas estará el Parisi Racing Systems (PRS) de Venezuela, liderado por el experto automovilístico zuliano Biagio Parisi, que comanda y supervisa la categoría Super V8 con modelos como Mustang, Dodge Challenger, Camaro y Lexus, preparados para dejar huella en la pista salvadoreña.

Uno de los pilotos más destacados es el costarricense Alfredo Najri, quien estará al volante del Lexus Super V8 de PRS, equipado con un potente motor Chevrolet LS de más de 500 caballos de fuerza, listo para desafiar a sus rivales en cada curva.

"A pesar de las dificultades, estamos aquí listos para competir. Alfredo no ha competido en esta pista. Es nueva para él, pero ya está en los tiempos", indicó Parisi en los entrenamientos.

Esta jornada en El Salvador representa la penúltima parada del calendario, antes de la gran final que se disputará en diciembre en el Autódromo Parque Viva de Costa Rica, donde se coronarán los campeones de la temporada.

