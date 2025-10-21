Biden finaliza la radioterapia contra el cáncer de próstata

El expresidente de Estados Unidos, Joe Biden, concluyó el lunes 20 de octubre, su tratamiento de radioterapia contra el cáncer de próstata que le fue diagnosticado el pasado mes de mayo, comunicó su portavoz, citado por la prensa local.

Su hija Ashley Biden colgó en sus redes sociales un corto video en el que se ve al exmandatario, de 82 años, tocar una campana, como señal de que finalizó su última sesión, en el centro médico Penn Medicine, en Filadelfia.

"Gracias a los increíbles médicos, enfermeras y personal de Penn Medicine. ¡Estamos muy agradecidos!", escribió la mujer.

El vocero no dio detalles sobre las próximas opciones de tratamiento para Biden.

El pasado 11 de octubre, el portavoz confirmó que Biden se estaba sometiendo a esa nueva fase de tratamiento que se esperaba que durara cinco semanas. El expresidente también estaba recibiendo tratamiento hormonal.

