Domingo 17 de agosto de 2025
BIENCORTOS 2025: La voz del cine zuliano y del mundo

Biencortos, el Festival Internacional de Cine Corto de Maracaibo, se realizó en el Centro de Artes Lía Bermúdez.

Por Noticia al Dia

Fotos cortesía/Rosell Oberto
Maracaibo se prepara para la segunda edición de su festival de cine, con una programación que explora la diáspora, la identidad y el talento local.

El pasado viernes 15 de agosto se llevó a cabo la presentación de la segunda edición de Biencortos, el Festival Internacional de Cine Corto de Maracaibo, en el Centro de Artes Lía Bermúdez.

Durante el evento, Omar Arteaga, coordinador de programación y comunicaciones del festival, dio a conocer todos los detalles de la programación. Del 23 al 26 de septiembre, el festival reunirá 46 producciones de diversas partes del mundo y de diferentes regiones de Venezuela en la sede del CEVAZ Las Mercedes.


La selección de este año se sumerge en las complejidades de la vida moderna y el movimiento humano, a través de sus secciones competitivas Lagos y Puentes. La primera se centra en la competencia nacional, mientras que la segunda agrupa el talento internacional. En conjunto, ambas secciones exploran las "contradicciones de nuestra actualidad", abordando temas como la migración, la diáspora, los idiomas, los viajes y los reencuentros.


Además, el festival honrará el cine local con una sección fuera de competencia llamada Riberas. Esta sección exclusiva está dedicada a celebrar las producciones de realizadores de la región, destacando la riqueza del talento marabino.


Programación y proyecciones destacadas


La segunda edición de Biencortos arrancará con el corto inaugural, fuera de competencia, AUDIO Y EL CAIMÁN, del realizador Andrés Estrada. La proyección formará parte del acto de apertura que se llevará a cabo el martes 23 de septiembre a las 4:00 p.m.
La programación completa del festival es la siguiente:
Festival Biencortos 2025
Sede CEVAZ Las Mercedes
Día 1 | Martes 23 de septiembre
CEVAZ Las Mercedes – Auditorio – 4:00 PM a 6:00 PM
Acto de Apertura
Proyección Inaugural
Día 2 | Miércoles 24 de septiembre
CEVAZ Las Mercedes – Auditorio – 2:00 PM a 6:00 PM
Proyección de cortos
Foro con los participantes
Día 3 | Jueves 25 de septiembre
CEVAZ Las Mercedes – Auditorio – 2:00 PM a 6:00 PM
Proyección de cortos
Foro con los participantes
Día 4 | Viernes 26 de septiembre
CEVAZ Las Mercedes – Auditorio – 2:00 PM a 3:30 PM
Foro Abierto: PERSPECTIVAS LOCALES
CEVAZ Las Mercedes – Auditorio – 4:00 PM a 6:00 PM
Acto de Clausura
Proyección del Palmarés.
Selección Oficial 2025


La selección oficial, que compite por los galardones del festival, incluye una amplia variedad de géneros y narrativas.
Corto Inaugural | Fuera de Competencia
AUDIO Y EL CAIMÁN – Andrés Estrada
Riberas | Fuera de Competencia (Talento Local)
¡DALE! – Juan Cueva
ANÓNIMO – Annette Naveda
DESAHOGO – Mariangel Castillo
EL NEGATIVO – George Rojas
FRAGMENTOS – Faizer Rivero
VALLE INQUIETANTE – Diego Pino
Lagos | Competencia Nacional
CAMINO A ÍTACA – Claudia Molina
CUATRO OJOS – Leonardo Gutiérrez, Anwar Hasmy
DIONEA – Daniel Baloa
EL BÁLSAMO DE LA MEMORIA – Lusiany Atencio Casas
INDETECTABLE – Luis José Glod
LA SUPERCONEXIÓN – Priscilla Torres
LA ÚLTIMA CIERRA LA PUERTA – Sophia Toledo
LAS MISMAS PAREDES – Oliver Zambrano Vega
NO SÉ EN QUÉ DIRECCIÓN VIENE LA BRISA – Orangel Lugo
PASTA NEGRA – Jorge Thielen Armand
RUTA – María Laura Reina
SALVADOR, ME ESTÁS DEJANDO – Leandro Navarro
UNA ISLA – Ricardo Muñoz Senior
Puentes | Competencia Internacional
A GOOD DAY WILL COME – Amir Zargara (Canadá)
A LULLABY UNLIKE ANY OTHER – Amani Jaafer (Túnez)
AMAZORIOCA – Antonio Aleixo (Portugal)
DESDE EL PRINCIPIO HASTA EL FINAL – Loana Isabel Pagani (Argentina)
LA CALLE HABLA – Anne Valérie Jara (Francia)
LE PETIT PANIER À ROULETTES – Laurence Ly (Canadá)
NOTHING HAPPENS AFTER THAT – Ibrahim Omar (Egipto, Sudán)
QAHER – Nada Khalifa (Egipto, Palestina, Polonia)
TEMPO DE SORRIR – Jonas Amarante (Portugal)
THE LEGEND OF TIBROGARGAN – Anna Doyle (Australia)
THE PROFESSIONAL PARENT – Erik Jasaň (Rumania, Eslovaquia)
TIGRE – María Victoria Sánchez Lara (México)
YITIK EV – Yağmur Canpolat (Turquía)
YURI – Ryan William Harris (Italia)
Relámpagos | Competencia Mixta
VÍDEO DANZA | VIDEO EXPERIMENTAL
PULSO COLECTIVO – Leoranny Petit (Venezuela)
RUIDO – Karolain Chacín (Venezuela)
TRANSFORMATION – Lidia Kopina (Rusia)
UN DEUX TROIS – Brooke Dooley (Estados Unidos)
VÓRTICES – Carlota Bracho (Venezuela)
VIDEO MUSICAL
A LETTER TO MY GIRL | Sharon Roter, Or Edry – Revital Rettig (Israel)
INTENTAR | Giral – Alberto Portillo (Venezuela)
LAGUNA PLENA | Rimon Guimarães – Carlon Hardt (Brasil)
MUJER TV | Cherlatte – Pierina Espinoza (Venezuela)
TONADA | MAGA – Silvio Loreto, Octavia Russo


Con una programación diversa y una temática relevante, Biencortos 2025 promete ser un evento que no solo celebra el arte del cortometraje, sino que también fomenta el diálogo sobre los desafíos y las realidades del mundo contemporáneo.

Noticia al Día/Rosell Oberto

Fotos: Zolstice Agencia Fotografica/Rosell Oberto

