BIENCORTOS 2025: La voz del cine zuliano y del mundo

Maracaibo se prepara para la segunda edición de su festival de cine, con una programación que explora la diáspora, la identidad y el talento local.

El pasado viernes 15 de agosto se llevó a cabo la presentación de la segunda edición de Biencortos, el Festival Internacional de Cine Corto de Maracaibo, en el Centro de Artes Lía Bermúdez.

Durante el evento, Omar Arteaga, coordinador de programación y comunicaciones del festival, dio a conocer todos los detalles de la programación. Del 23 al 26 de septiembre, el festival reunirá 46 producciones de diversas partes del mundo y de diferentes regiones de Venezuela en la sede del CEVAZ Las Mercedes.



La selección de este año se sumerge en las complejidades de la vida moderna y el movimiento humano, a través de sus secciones competitivas Lagos y Puentes. La primera se centra en la competencia nacional, mientras que la segunda agrupa el talento internacional. En conjunto, ambas secciones exploran las "contradicciones de nuestra actualidad", abordando temas como la migración, la diáspora, los idiomas, los viajes y los reencuentros.



Además, el festival honrará el cine local con una sección fuera de competencia llamada Riberas. Esta sección exclusiva está dedicada a celebrar las producciones de realizadores de la región, destacando la riqueza del talento marabino.



Programación y proyecciones destacadas



La segunda edición de Biencortos arrancará con el corto inaugural, fuera de competencia, AUDIO Y EL CAIMÁN, del realizador Andrés Estrada. La proyección formará parte del acto de apertura que se llevará a cabo el martes 23 de septiembre a las 4:00 p.m.

La programación completa del festival es la siguiente:

Festival Biencortos 2025

Sede CEVAZ Las Mercedes

Día 1 | Martes 23 de septiembre

CEVAZ Las Mercedes – Auditorio – 4:00 PM a 6:00 PM

Acto de Apertura

Proyección Inaugural

Día 2 | Miércoles 24 de septiembre

CEVAZ Las Mercedes – Auditorio – 2:00 PM a 6:00 PM

Proyección de cortos

Foro con los participantes

Día 3 | Jueves 25 de septiembre

CEVAZ Las Mercedes – Auditorio – 2:00 PM a 6:00 PM

Proyección de cortos

Foro con los participantes

Día 4 | Viernes 26 de septiembre

CEVAZ Las Mercedes – Auditorio – 2:00 PM a 3:30 PM

Foro Abierto: PERSPECTIVAS LOCALES

CEVAZ Las Mercedes – Auditorio – 4:00 PM a 6:00 PM

Acto de Clausura

Proyección del Palmarés.

Selección Oficial 2025



La selección oficial, que compite por los galardones del festival, incluye una amplia variedad de géneros y narrativas.

Corto Inaugural | Fuera de Competencia

AUDIO Y EL CAIMÁN – Andrés Estrada

Riberas | Fuera de Competencia (Talento Local)

¡DALE! – Juan Cueva

ANÓNIMO – Annette Naveda

DESAHOGO – Mariangel Castillo

EL NEGATIVO – George Rojas

FRAGMENTOS – Faizer Rivero

VALLE INQUIETANTE – Diego Pino

Lagos | Competencia Nacional

CAMINO A ÍTACA – Claudia Molina

CUATRO OJOS – Leonardo Gutiérrez, Anwar Hasmy

DIONEA – Daniel Baloa

EL BÁLSAMO DE LA MEMORIA – Lusiany Atencio Casas

INDETECTABLE – Luis José Glod

LA SUPERCONEXIÓN – Priscilla Torres

LA ÚLTIMA CIERRA LA PUERTA – Sophia Toledo

LAS MISMAS PAREDES – Oliver Zambrano Vega

NO SÉ EN QUÉ DIRECCIÓN VIENE LA BRISA – Orangel Lugo

PASTA NEGRA – Jorge Thielen Armand

RUTA – María Laura Reina

SALVADOR, ME ESTÁS DEJANDO – Leandro Navarro

UNA ISLA – Ricardo Muñoz Senior

Puentes | Competencia Internacional

A GOOD DAY WILL COME – Amir Zargara (Canadá)

A LULLABY UNLIKE ANY OTHER – Amani Jaafer (Túnez)

AMAZORIOCA – Antonio Aleixo (Portugal)

DESDE EL PRINCIPIO HASTA EL FINAL – Loana Isabel Pagani (Argentina)

LA CALLE HABLA – Anne Valérie Jara (Francia)

LE PETIT PANIER À ROULETTES – Laurence Ly (Canadá)

NOTHING HAPPENS AFTER THAT – Ibrahim Omar (Egipto, Sudán)

QAHER – Nada Khalifa (Egipto, Palestina, Polonia)

TEMPO DE SORRIR – Jonas Amarante (Portugal)

THE LEGEND OF TIBROGARGAN – Anna Doyle (Australia)

THE PROFESSIONAL PARENT – Erik Jasaň (Rumania, Eslovaquia)

TIGRE – María Victoria Sánchez Lara (México)

YITIK EV – Yağmur Canpolat (Turquía)

YURI – Ryan William Harris (Italia)

Relámpagos | Competencia Mixta

VÍDEO DANZA | VIDEO EXPERIMENTAL

PULSO COLECTIVO – Leoranny Petit (Venezuela)

RUIDO – Karolain Chacín (Venezuela)

TRANSFORMATION – Lidia Kopina (Rusia)

UN DEUX TROIS – Brooke Dooley (Estados Unidos)

VÓRTICES – Carlota Bracho (Venezuela)

VIDEO MUSICAL

A LETTER TO MY GIRL | Sharon Roter, Or Edry – Revital Rettig (Israel)

INTENTAR | Giral – Alberto Portillo (Venezuela)

LAGUNA PLENA | Rimon Guimarães – Carlon Hardt (Brasil)

MUJER TV | Cherlatte – Pierina Espinoza (Venezuela)

TONADA | MAGA – Silvio Loreto, Octavia Russo



Con una programación diversa y una temática relevante, Biencortos 2025 promete ser un evento que no solo celebra el arte del cortometraje, sino que también fomenta el diálogo sobre los desafíos y las realidades del mundo contemporáneo.

Noticia al Día/Rosell Oberto

Fotos: Zolstice Agencia Fotografica/Rosell Oberto