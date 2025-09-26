Bitácora Económica: Ingresos facturados por Pdvsa totalizan más de $9.770 millones al cierre del segundo cuatrimestre de 2025

El precio del crudo venezolano durante los ochos meses transcurridos del año 2025 ha estado 10 dólares por debajo de la cotización que se registró durante el lapso enero-agosto de 2024, cuando se ubicó en 59 dólares por barril, pero esa caída no impidió una mayor facturación por parte de Petróleos de Venezuela (Pdvsa) en el tiempo transcurrido.

Las exportaciones, por el contrario, estuvieron en promedio 17% por encima cuando se compara el volumen de 827.600 barriles diarios registrado en el segundo cuatrimestre con respecto al que se tuvo para el término de agosto del año pasado, se indica el semanario Exclusivas Económicas.

De esta manera Pdvsa registra un acumulado por el orden de 9.770 millones de dólares, cantidad ligeramente superior a la que reportó el año pasado cuando estuvo favorecida por una cotización del petróleo y una situación internacional de mayor estabilidad en sus suministros al exterior gracias a la licencia otorgadas por el gobierno de Estados Unidos.

Esa situación cambió al término del primer semestre de 2025 por la revocatoria de la Licencia General No 41 por parte del gobierno de Donald Trump a la empresa Chevron, la cual fue sustituida por un permiso específico de carácter restringido.

Bitácora Económica