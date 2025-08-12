Blues, en el BCV y La M, este jueves y viernes

El Trío Devil Blues, integrado por Gabriel Torres, en la guitarra; Juan Ordóñez, en el bajo y Mauro Pérez, en la batería, tocará, este jueves 15 de agosto, a las cinco de la tarde, en el auditorio del Banco Central de Venezuela, subsede Maracaibo, dentro del programa Jueves Culturales del BCV. Regresa el Blues.

El Trío Devil Blues, integrado por Gabriel Torres, en la guitarra; Juan Ordóñez, en el bajo y Mauro Pérez, en la batería, tocará, este jueves 15 de agosto.

Una nueva edición de "El Viaje Transatlántico", en el auditorio "Gastón Parra Luzardo", Torre Sur del Banco Central de Venezuela, en el casco central de Maracaibo…¡entrada libre!

El viaje musical continuará, el viernes, cuando Torres una su guitarra a la del polifacético artista, Mario Labarca.

Cruce de estilos a cuatro manos, en las guitarras de Mario Labarca y Gabriel Torres. Propuesta instrumental que combina los sonidos explorados por este par de músicos a lo largo de su quehacer artístico y se fusionan para obtener mas que la suma de las partes.

Una propuesta ecléctica que esperamos sea del agrado de todos los que visiten La M, en la Calle Carabobo. Una velada regia para cuyo disfrute solo hay que cancelar el equivalente a dos dólares y medio. El Blues nos unirá…

Gabriel Torres junto con Mario Labarca.

Noticia al Día

Texto Alexis Blanco