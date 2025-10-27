Lunes 27 de octubre de 2025
Al Dia

BNC unió fuerzas creativas con el Teatro Baralt para ofrendar “El Zulia: Tierra de Oportunidades”

El líder empresarial Jorge Nogueroles, presidente del BNC, tuvo a su cargo la apertura formal de la gala cultural y artística, resaltando que la intención clave consistía en proyectar lo mejor de Venezuela, y generar espacios de encuentro en todo su territorio

Por Noticia al Dia

BNC unió fuerzas creativas con el Teatro Baralt para ofrendar “El Zulia: Tierra de Oportunidades”
Facebook Twitter Whatsapp Telegram

Los hermanos Aguirre rondan los relieves de la Gran Sala del Teatro Baralt, que celebra sus 142 años con una velada memoriosa y memorable, donde arte y ciudadanía danzan en el aire una de las estrofas de Aquél Zuliano: “Despierta y se estremece La ciudad del Sol amada Cuando la voz adorada De aquel bardo fiel le canta Y orgulloso se levanta Y a su terruño le ofrece Su corazón en la mano…”.

Y es Renato quien le canta a su bienamado hermano Ricardo, aquella inolvidable gaita que, en 1980, llegó a esta ciudad para quedarse.

Fue así cómo, la noche del pasado jueves 23 de octubre, en medio de una gala muy elegante, el Banco Nacional de Crédito (BNC) y el Teatro Baralt juntaron esfuerzos artísticos y culturales para presentar el impactante documental de Cinesa “El Zulia: Tierra de Oportunidades”, realizado por el exitoso cineasta zuliano Carlos Caridad y con un magistral prólogo donde Jesús Lombardi Boscán encargó al director artístico, Alexander Ventura, para que presentara una espectacular obertura en la que concurrieron diez de las 22 compañías residentes del Teatro Baralt. Una bella joyita.

El líder empresarial Jorge Nogueroles, presidente del BNC, tuvo a su cargo la apertura formal de la gala cultural y artística, resaltando que la intención clave consistía en proyectar lo mejor de Venezuela, y generar espacios de encuentro en todo su territorio. Agradeció la convergencia y apoyo de las sendas alcaldías de los municipios Maracaibo y San Francisco, así como la presencia de representantes de los distintos sectores productivos del Estado.. “Esta noche se presentará, en esta obra monumental, una mirada a una región clave para el país, no sólo por su relevancia económica, sino también por su identidad cultural y por su capacidad de transformación, por cuanto creemos en actividades que convoquen el conocimiento y la transformación. Por eso nos sentimos orgullosos de acompañar y contribuir a visualizar lo mejor de Venezuela, y generar espacios de encuentro”.

Jorge Nogueroles y Jesús Lombardi, presidente del BNC y director general del Teatro Baralt, respectivamente. (Foto cortesía del TB)

Luego precisó: “Agradezco la colaboración en esta realización al Teatro Baralt, por el espectáculo artístico previo, por parte de sus de 22 compañías residentes, y esperamos que esta crónica visual nos permita descubrir al Zulia y nos ayude a seguir construyendo y a generar espacios para construir una Venezuela posible”.

Y al concluir la proyección le abordamos y entonces reiteró: “Excelente. Me pareció muy buena. Me siento orgulloso de este ser zuliano. Esta es una propuesta, un espaldarazo, a los empresarios, a los que están aquí y a los que están fuera también. Es cuestión de creer. Seguir adelante. El Zulia siempre ha tenido mucho potencial. Es cuestión de creer en nosotros mismos, como ciudadanos, y aportar a una ciudad que va rumbo hacia la modernidad. Me quedo aquí por mi arraigo. La situaciones que tenemos son coyunturales, cíclicas, Los momentos mejores del Zulia y de Venezuela están por venir”.

La voz coral de los niños y adultos de las compañías residentes arrullaban al Baralt en bienaventurado júbilo:

“Con rumbo firme al ocaso Proyecta el Sol su agonía La voz se apaga y el día Muere vagando cuál duende De nuevo la ciudad duerme Con el bardo en su regazo

En la bruma resplandece Maracaibo cuando duerme Y taciturna desprende El aroma de su arcano Cuando noble y grande emerge La imagen de aquel zuliano

Que en la aurora se agiganta…”

El maestro Alexander Ventura desarrolló un espectáculo redondo, donde estuvieron presentes los niños y niñas de Gaita Baralt, junto con los artífices de Canto Baralt, Danza Baralt, Baralt Ballet Juvenil Teresa Carreño Zulia, Folclor Baralt, Baralt Urbano, Baralt Teatro Clásico, Jazz Baralt, Rock en el Baralt y Baralt Ancestral.

“Pretendemos proyectar una experiencia para los sentidos, para las emociones, mostrando todo el potencial artístico y escénico que poseemos en este Teatro, todos bajo la dirección general de Jesús Lombardi Boscán”, subrayó el maestro Ventura.

El documental “Zulia, tierra de oportunidades”, es producido por Cinesa Soluciones Audiovisuales, y está dirigido por Carlos Caridad, un hijo dilecto de esta tierra, y sintoniza muy bien con su eslogan: “Conéctate con la emoción de ser venezolano”.

Personalidades como el historiador y ex rector de Luz y Unica, Ángel Lombardi, el cineasta Deynú Acosta, el médico y escritor Rafael Molina Vílchez, entre otros, concurren para visionar un espectro de temas que reivindican y ofrecen una rica mirada prospectiva sobre esta “Región de Aguas Grandes”.

(Alexis Blanco/Imágenes cortesía del Teatro Baralt)

Temas:

¿Cuál es la mejor emisora de radio de maracaibo?

Ver los resultados

Cargando ... Cargando ...

Última Hora

Hombre intentó matar a una pareja dentro de su casa en Sierra Maestra

Hombre intentó matar a una pareja dentro de su casa en Sierra Maestra

Tigres hundió a Navegantes y sigue firme en el liderato de la LVBP

Tigres hundió a Navegantes y sigue firme en el liderato de la LVBP

40 años reinando en el mundo de los

40 años reinando en el mundo de los "glotones": El Marylén de Bella Vista

Tiburones derrotó a Bravos y rompió su racha negativa

Tiburones derrotó a Bravos y rompió su racha negativa

Caribes dejó en el terreno a Leones y extendió su racha

Caribes dejó en el terreno a Leones y extendió su racha

Reportan desaparición de una docente en Portuguesa

Reportan desaparición de una docente en Portuguesa

Falleció niño de 9 años al recibir una descarga eléctrica mientras agarraba guayabas de un árbol en Anzoátegui

Falleció niño de 9 años al recibir una descarga eléctrica mientras agarraba guayabas de un árbol en Anzoátegui

Un niño muerto y varios heridos tras caer camioneta por un barranco en Aragua

Un niño muerto y varios heridos tras caer camioneta por un barranco en Aragua

No va más: Juventus despidió a su entrenador Igor Tudor

No va más: Juventus despidió a su entrenador Igor Tudor

Arsenal doblega al Crystal Palace y es más líder que nunca de la Premier League

Arsenal doblega al Crystal Palace y es más líder que nunca de la Premier League

66 aniversario de la Facultad de Humanidades y Educación (LUZ) (por el Dr. Ángel Lombardi)

66 aniversario de la Facultad de Humanidades y Educación (LUZ) (por el Dr. Ángel Lombardi)

Sinner vence a Zverev y se corona campeón del ATP 500 de Viena

Sinner vence a Zverev y se corona campeón del ATP 500 de Viena

Luka Doncic se perderá al menos una semana por esguince en un dedo

Luka Doncic se perderá al menos una semana por esguince en un dedo

Horóscopo: Esto es lo que te deparan los astros este lunes 27 de octubre de 2025

Horóscopo: Esto es lo que te deparan los astros este lunes 27 de octubre de 2025

Titulares de la prensa nacional para este lunes 27 de octubre

Titulares de la prensa nacional para este lunes 27 de octubre

Francisco García y su esquina que nunca duerme

Con un crédito pa’ un negocito, el papá de Alexander, un joven parapléjico, le resolvería la vida

Con un crédito pa’ un negocito, el papá de Alexander, un joven parapléjico, le resolvería la vida

Provoca volver al colegio con estas bellezas de morrales: Los hay para todos los bolsillos

Provoca volver al colegio con estas bellezas de morrales: Los hay para todos los bolsillos

Así quedó la casa del profesor Nelson Bracho luego del saneamiento

Así quedó la casa del profesor Nelson Bracho luego del saneamiento

Jorman, el adolescente de 12 años que corta el cabello en una &quot;improvisada barbería&quot;

Jorman, el adolescente de 12 años que corta el cabello en una &quot;improvisada barbería&quot;

El Wayúu y su fogón en Maracaibo: Aviva el fuego de su riqueza cultural y culinaria

El Wayúu y su fogón en Maracaibo: Aviva el fuego de su riqueza cultural y culinaria

Katyusha, la melodía de las barquillas en Maracaibo: una música de la Segunda Guerra Mundial

Katyusha, la melodía de las barquillas en Maracaibo: una música de la Segunda Guerra Mundial

Nos metimos en los zapatos de un limpiavidrios

Nos metimos en los zapatos de un limpiavidrios

Decidió volver a Venezuela dejando en Colombia sus piernas, sin quebrantar las ganas de trabajar

Decidió volver a Venezuela dejando en Colombia sus piernas, sin quebrantar las ganas de trabajar

Rendirán homenaje al gran Manuel Chau

Rendirán homenaje al gran Manuel Chau

En Maracaibo hay una Venezuela de Antier

En Maracaibo hay una Venezuela de Antier

Lago Club Gym &amp; Spa ofrece múltiples beneficios para sus afiliados #maracaibo #gym #lagogym #zulia

Lago Club Gym &amp; Spa ofrece múltiples beneficios para sus afiliados #maracaibo #gym #lagogym #zulia

En el Lido nació el Tumbarrancho

En el Lido nació el Tumbarrancho

Noticia al Día llega a UN MILLÓN de seguidores en Instagram

Noticia al Día llega a UN MILLÓN de seguidores en Instagram

Tiendas Baratodo ahora en el Centro de Maracaibo

Tiendas Baratodo ahora en el Centro de Maracaibo

Pradelli y sus carros del futuro

Pradelli y sus carros del futuro

Fresh Market abre el segundo Auto Fresh en Cecilio Acosta

Fresh Market abre el segundo Auto Fresh en Cecilio Acosta

Tiendas Baratodo, la nueva opción comercial en la Costa Oriental del Lago

Tiendas Baratodo, la nueva opción comercial en la Costa Oriental del Lago

Fasto tiene los productos del mar para Semana Santa

Fasto tiene los productos del mar para Semana Santa

Comic Boom estremece Maracaibo con Gerardo Reyero y el Bazar Boom

Comic Boom estremece Maracaibo con Gerardo Reyero y el Bazar Boom

Lo más visto

Delcy Rodríguez asegura que Trinidad y Tobago asume actitud hostil y proponen al presidente Maduro suspender acuerdos de cooperación energética

Delcy Rodríguez asegura que Trinidad y Tobago asume actitud hostil y proponen al presidente Maduro suspender acuerdos de cooperación energética

Tremendo aguacero cae en casi toda Maracaibo

Tremendo aguacero cae en casi toda Maracaibo

Así quedaron establecidos los nuevos límites máximos de las comisiones bancarias: Gaceta Oficial

Así quedaron establecidos los nuevos límites máximos de las comisiones bancarias: Gaceta Oficial

Estos son los costos y pasos a seguir para solicitar su pasaporte en el Saime

Estos son los costos y pasos a seguir para solicitar su pasaporte en el Saime

Rapikom alcanza más de 2.000 aliados y se consolida como la alternativa venezolana para compras por cuotas

Rapikom alcanza más de 2.000 aliados y se consolida como la alternativa venezolana para compras por cuotas

Noticias Relacionadas

Al Dia

Líneas convergentes para honrar la estrella de Sasha y Nedo Vojkich

La develación de la Estrella del Paseo fue en el Teatro Baralt donde se tributa el legado de los maestros Sasha y Nedo Vojkic.
Al Dia

EEUU tomará fotos y datos biométricos a todos los extranjeros que entren o salgan del país a partir del 26 de diciembre

La nueva directriz abarca a quienes tengan una visa, residencia temporal, trabajo temporal, menores de edad y adultos mayores
Zulia

40 años reinando en el mundo de los "glotones": El Marylén de Bella Vista

Es una historia de esfuerzo y constancia. Las propietarias – Las amigas- comenzaron desde muy jóvenes- Ellas atendían a los comensales entre bromas, risas y consentidera.

Al Dia

Huracán Melissa de categoría cinco amenaza con catástrofe en el Caribe

El fenómeno atmosférico actualmente se encuentra a unos 230 kilómetros al suroeste de la capital jamaiquina donde podría convertirse en el huracán más fuerte que haya experimentado el país en décadas.

Noticias de Maracaibo y Sucesos del Zulia las 24 horas al dia en Venezuela
Todos los Derechos Reservados. Noticia al Dia ©2025