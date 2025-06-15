Bombardeos israelíes en Irán dejan al menos 224 muertos: Teherán afirma que el 90 % eran civiles

Los fuertes bombardeos israelíes en territorio iraní habrían dejado un saldo de al menos 224 personas muertas, intensificando drásticamente el conflicto en Oriente Medio.

«Luego de 65 horas de agresión del régimen sionista (…) 224 mujeres, hombres y niños murieron como mártires», indicó en X el portavoz del ministerio de Salud, Hosein Kermanpur, y aseguró que «más del 90%» de las víctimas son civiles.

Según reportes recientes, las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) afirmaron haber destruido bases de la Fuerza Aérea iraní en el oeste del país, y han anticipado nuevas oleadas de bombardeos contra la capital, Teherán.

Por su parte, Irán ha respondido con el lanzamiento de múltiples salvas de misiles balísticos hacia Israel, causando la muerte de al menos 10 personas y dejando más de 140 heridos en territorio israelí, según informes de medios locales en Israel.

La tensión entre ambos países ha alcanzado niveles críticos, con Israel activando su defensa aérea en varias regiones y pidiendo a la población confinarse en refugios ante la andanada de misiles iraníes.

Este intercambio de ataques representa la confrontación bélica más importante entre estas dos potencias rivales en los últimos años, generando llamados a la desescalada por parte de la comunidad internacional.

Noticia al Día /RT