Bonos que se entregarán hasta el 21 de junio

La plataforma del Sistema Patria anunció la asignación de varios bonos sociales que se estarán entregando hasta el próximo sábado 21 de junio, dirigidos a distintos sectores de la población.

Entre los beneficios destacan los siguientes montos referenciales:

Gran Misión Chamba Juvenil : Bs. 202,50

: Bs. 202,50 Movimiento Social Somos Venezuela : Bs. 202,50

: Bs. 202,50 Bono especial “Amor por la Patria” (junio) : Bs. 180,00

: Bs. 180,00 Bono Corresponsabilidad y Formación : Bs. 14.250

: Bs. 14.250 Bono Contra la Guerra Económica: Bs. 12.000

Vale destacar que los montos pueden variar según lo establecido por el Ejecutivo Nacional. Las cifras presentadas son aproximadas, de acuerdo con el histórico de pagos realizados a través del sistema.

Pasos para recibir los Bonos Patria

Verificar que el registro esté activo y actualizado en la plataforma patria.org.ve. Es fundamental contar con los datos personales correctos, así como tener registrado un número telefónico y correo electrónico. Estar atentos a los mensajes de texto que llegan desde los números 3532 o 67373, ya que notifican si ha sido asignado algún bono. Ingresar a la cuenta personal en el portal del Sistema Patria y aceptar el subsidio. El beneficiario dispondrá de 15 días para hacer efectivo el cobro.

Estos subsidios forman parte del programa de protección social del Gobierno nacional, destinado a respaldar a sectores priorizados y a mitigar el impacto de la coyuntura económica.

