Realizarán exhumación de los restos mortales del científico zuliano Humberto Fernández Morán este viernes 14-Mar

El Gobierno Nacional llevará a cabo hoy viernes 14 de marzo, la exhumación de los restos mortales del destacado científico zuliano, Humberto Fernández Morán, los cuales reposan en el cementerio Cuadrado, ubicado en Maracaibo, para trasladarlos al Panteón Nacional.

Las cenizas de Fernández-Morán están depositadas en un pequeño mausoleo, al lado de los restos mortales de su padre.

Ante tal hecho, se llevará a cabo una misa en su honor a partir de las 9:00 de la mañana de este viernes, en la Basílica de Nuestra Señora de Chiquinquirá, donde estarán las autoridades presentes como la Vicepresidenta Sectorial de Ciencia, Tecnología y Salud, Gabriela Jiménez.

En agosto de 2024, el Consejo Legislativo del estado Zulia (Clez) aprobó por unanimidad el traslado de los restos del insigne científico zuliano Humberto Fernández-Morán, luego de cumplirse todos los pasos protocolarios y legales del caso.

Humberto Fernández Morán fue un visionario cuya obra trascendió fronteras. Médico, biofísico e inventor, revolucionó la ciencia moderna con su trabajo en el campo de la microscopía electrónica.

Fue el creador del bisturí de diamante, una herramienta esencial en cirugías de alta precisión, y su aportación al desarrollo de la criomicroscopía electrónica sentó las bases para avances cruciales en biología molecular.

Sus aportes lo convirtieron en uno de los científicos más destacados del siglo XX.

Fuente: Adinca Lugo

