Brasil endurece medidas contra sitios de apuestas deportivas irregulares, mientras KTO y más empresas solicitan licencias

En una medida para combatir la proliferación de sitios de apuestas no reguladas, el gobierno de Brasil ha implementado un bloqueo activo.

Se busca cerrar los sitios de apuestas que no cuentan con la autorización legal, y se estima que 600 ya han sido o serán bloqueados, según el ministro de Hacienda, Fernando Haddad.

Haddad instó a los usuarios a retirar su dinero de los sitios no regulados de inmediato para evitar posibles pérdidas, recordando que tienen derecho a que se les devuelva el saldo depositado.

El gobierno también está tomando otras medidas para regular el mercado de apuestas, como limitar las formas de pago y controlar la publicidad, la cual ha estado “completamente fuera de control”, según el ministro.

Además, se implementará un control riguroso sobre las transacciones mediante el número de registro de contribuyentes para evitar dos problemas principales: la adicción al juego, y el lavado de dinero a través de apuestas.

Las autoridades deben vigilar de cerca tanto las pérdidas significativas como las ganancias excesivas de los usuarios para identificar estos problemas.

Estas acciones forman parte de una estrategia más amplia que busca fortalecer el marco regulatorio de las apuestas en línea, tras una legislación de 2023.

La nueva normativa no solo legaliza el sector, sino que establece requisitos estrictos para la obtención de licencias, introduce mecanismos de control, y asigna un ente regulador que supervisará la industria.

Impulsada por el Ministerio de Economía, la legislación de 2023, que establece que solo los sitios que cumplan con los requisitos exigidos pueden operar legalmente en Brasil, surge en un contexto de creciente popularidad de las tragamonedas, según un estudio de KTO, y juegos en línea, promovidos por influenciadores y reflejando una mayor aceptación y demanda por este tipo de juego.

Este cambio busca crear un ambiente más seguro y controlado para los jugadores, garantizando que todos los sitios de apuestas online ofrezcan condiciones claras, especialmente en términos de transparencia en los pagos y protección contra prácticas fraudulentas, mientras genera ingresos para el gobierno a través de impuestos y licencias, fortaleciendo así la industria de juegos en Brasil.

La ley busca abordar estas inquietudes mediante un marco claro y seguro que favorezca a los apostadores y a los sitios legales, incluyendo medidas como el bloqueo de sitios no autorizados para garantizar la integridad y el crecimiento sostenido de la industria de apuestas en Brasil.

Lee también: Brasil se llevó una victoria importante de Chile