Sábado 16 de agosto de 2025
Al Dia

Brasil endurece medidas contra sitios de apuestas deportivas irregulares, mientras KTO y más empresas solicitan licencias

En una medida para combatir la proliferación de sitios de apuestas no reguladas, el gobierno de Brasil ha implementado un…

Por Noticia al Dia

Brasil endurece medidas contra sitios de apuestas deportivas irregulares, mientras KTO y más empresas solicitan licencias
Brasil
En una medida para combatir la proliferación de sitios de apuestas no reguladas, el gobierno de Brasil ha implementado un bloqueo activo.

Se busca cerrar los sitios de apuestas que no cuentan con la autorización legal, y se estima que 600 ya han sido o serán bloqueados, según el ministro de Hacienda, Fernando Haddad.

Haddad instó a los usuarios a retirar su dinero de los sitios no regulados de inmediato para evitar posibles pérdidas, recordando que tienen derecho a que se les devuelva el saldo depositado.

El gobierno también está tomando otras medidas para regular el mercado de apuestas, como limitar las formas de pago y controlar la publicidad, la cual ha estado “completamente fuera de control”, según el ministro.

Además, se implementará un control riguroso sobre las transacciones mediante el número de registro de contribuyentes para evitar dos problemas principales: la adicción al juego, y el lavado de dinero a través de apuestas.

Las autoridades deben vigilar de cerca tanto las pérdidas significativas como las ganancias excesivas de los usuarios para identificar estos problemas.

Estas acciones forman parte de una estrategia más amplia que busca fortalecer el marco regulatorio de las apuestas en línea, tras una legislación de 2023.

La nueva normativa no solo legaliza el sector, sino que establece requisitos estrictos para la obtención de licencias, introduce mecanismos de control, y asigna un ente regulador que supervisará la industria.

Impulsada por el Ministerio de Economía, la legislación de 2023, que establece que solo los sitios que cumplan con los requisitos exigidos pueden operar legalmente en Brasil, surge en un contexto de creciente popularidad de las tragamonedas, según un estudio de KTO, y juegos en línea, promovidos por influenciadores y reflejando una mayor aceptación y demanda por este tipo de juego.

Este cambio busca crear un ambiente más seguro y controlado para los jugadores, garantizando que todos los sitios de apuestas online ofrezcan condiciones claras, especialmente en términos de transparencia en los pagos y protección contra prácticas fraudulentas, mientras genera ingresos para el gobierno a través de impuestos y licencias, fortaleciendo así la industria de juegos en Brasil.

La ley busca abordar estas inquietudes mediante un marco claro y seguro que favorezca a los apostadores y a los sitios legales, incluyendo medidas como el bloqueo de sitios no autorizados para garantizar la integridad y el crecimiento sostenido de la industria de apuestas en Brasil.

Lee también: Brasil se llevó una victoria importante de Chile

¡De Maracaibo pal mundo!: Con apenas 16 años, Nathalia Lares brilla en la pantalla grande de EEUU

Gobernador Caldera y autoridades militares del Zulia izaron la bandera nacional en Castilletes

Bayern Múnich conquistó la Supercopa de Alemania tras vencer al Stuttgart

Secretaria de Salud del Zulia inspeccionó los centros nutricionales de Mara y Guajira

Barcelona goleó a Mallorca en su debut liguero

Douglas Urribarrí lidera reunión estratégica con las Glorias Deportivas del Zulia rumbo a los Juegos Nacionales Mérida 2025

Efectivos de la FANB destruyeron campamento de minería ilegal en Amazonas

La Vinotinto de las alturas no pudo con Uruguay en inicio de cuadrangular amistoso en Cali

Murió Yosmary Fernández, diputada indígena del PSUV

Francisco Álvarez despachó su séptimo jonrón de la campaña

La fuerte lluvia de este 16-Ago y los vientos huracanados causaron el derrumbe de un viejo galpón en la C-3: No hubo heridos

Salvador Pérez conectó su cuadrangular 295 de por vida

Ronald Acuña Jr. fue activado por Bravos de Atlanta tras su lesión en la pantorrilla derecha

Rafa Romo sufrió lesión y encendió las alarmas en la Vinotinto

Salomón Rondón falló un penal en su debut con el Real Oviedo

Francisco García y su esquina que nunca duerme

Con un crédito pa’ un negocito, el papá de Alexander, un joven parapléjico, le resolvería la vida

Provoca volver al colegio con estas bellezas de morrales: Los hay para todos los bolsillos

Así quedó la casa del profesor Nelson Bracho luego del saneamiento

Jorman, el adolescente de 12 años que corta el cabello en una &quot;improvisada barbería&quot;

El Wayúu y su fogón en Maracaibo: Aviva el fuego de su riqueza cultural y culinaria

Katyusha, la melodía de las barquillas en Maracaibo: una música de la Segunda Guerra Mundial

Nos metimos en los zapatos de un limpiavidrios

Decidió volver a Venezuela dejando en Colombia sus piernas, sin quebrantar las ganas de trabajar

Rendirán homenaje al gran Manuel Chau

En Maracaibo hay una Venezuela de Antier

Lago Club Gym &amp; Spa ofrece múltiples beneficios para sus afiliados #maracaibo #gym #lagogym #zulia

En el Lido nació el Tumbarrancho

Noticia al Día llega a UN MILLÓN de seguidores en Instagram

Tiendas Baratodo ahora en el Centro de Maracaibo

Pradelli y sus carros del futuro

Fresh Market abre el segundo Auto Fresh en Cecilio Acosta

Tiendas Baratodo, la nueva opción comercial en la Costa Oriental del Lago

Fasto tiene los productos del mar para Semana Santa

Comic Boom estremece Maracaibo con Gerardo Reyero y el Bazar Boom

Presa abuela en Maracaibo por estafa al Sistema Patria: Cobraba bonos de personas fallecidas

Polisur halló maleta con restos humanos en una vivienda de Sierra Maestra

Incautan otro galpón con más de mil 500 kilos de explosivos en Anzoátegui: Diosdado Cabello

WhatsApp Web sufrió caída global este miércoles 13 de agosto: El servicio fue restablecido horas después

Chiqui Delgado revela cómo enfrenta sus cambios hormonales

