Durante una presentación en el municipio de Purísima, departamento de Córdoba, la reconocida cantante vallenata Ana del Castillo interrumpió su concierto para denunciar públicamente el robo de su teléfono celular. Visiblemente molesta, la artista hizo un llamado urgente a la Policía y al público presente, solicitando la devolución del dispositivo sin ejercer ningún tipo de represalia contra quien lo haya tomado.

“Si el ladrón llega con mi celular, no lo vayan a aporrear. Yo lo perdono. La persona que me robó el teléfono, yo la perdono… no soy capaz de meterle un puño ni una trompá, ni la seguridad tampoco”, expresó del Castillo desde la tarima, dejando claro que su intención era recuperar el dispositivo sin violencia.

La intérprete insistió en la importancia del celular para su trabajo y ofreció incluso acompañar personalmente a la persona que lo devolviera hasta su casa, con tal de evitarle problemas legales o físicos. “¿Quién tiene el teléfono? Yo no voy a dejar que le peguen”, exclamó frente a un público que reaccionó con gritos exigiendo la devolución del equipo.

Fiel a su estilo directo y emocional, la cantante desafió al responsable con estas palabras: “Tenga los cojones que tuvo para quitármelo y me lleva el celular”, antes de retirarse momentáneamente del escenario. Las redes sociales no tardaron en reaccionar a la situación, generando todo tipo de comentarios, desde críticas por su forma de actuar hasta reflexiones sobre la cultura del “lo que cae al suelo ya no tiene dueño”.

Crisis interna en su equipo de trabajo

El episodio en Córdoba ocurre en medio de una etapa complicada para Ana del Castillo, marcada por cambios importantes en su equipo musical. En abril de 2025, la agrupación sufrió dos salidas clave en menos de 24 horas: el acordeonero Sergio Luis Rodríguez y el mánager Osman Hinojosa.

Rodríguez, quien acompañó a la artista durante ocho meses y fue ganador del Festival de la Leyenda Vallenata 2009, anunció su retiro mediante un comunicado en redes sociales, agradeciendo a Ana y destacando que su salida no se debió a conflictos personales.

Por su parte, Osman Hinojosa, mánager de la cantante durante los últimos dos años, también renunció, expresando en su despedida un “sentimiento especial” y gratitud por las lecciones aprendidas a lo largo de su gestión.

Ambos comunicados coincidieron en desearle éxito a Ana del Castillo y a su organización musical, lo que sugiere que las separaciones se dieron en buenos términos, aunque el momento no deja de generar incertidumbre en torno al futuro del proyecto musical.

Noticia al Día