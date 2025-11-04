Martes 04 de noviembre de 2025
Al Dia

Broadway sonó a delirio con sus luces en el Teatro Baralt

La felicidad más grande me invade cuando siento que vivimos cuando el Teatro Esencial volvió a abrir su muy Nazoana cajita de magia, su gabinete de escenas para la paz.

Por Noticia al Dia

Broadway sonó a delirio con sus luces en el Teatro Baralt
Facebook Twitter Whatsapp Telegram

TEATRO: MÚSICA DEL ALMA…¿Es ésta la ciudad donde habito? ¿Son todos estos grandiosos espectáculos teatrales, todas estas exposiciones, conciertos, recitales, conversatorios y conferencias una somera impresión calcada desde mis anhelos y delirios o en verdad están ocurriendo, uno tras otro, como una desbordada secuencia de mis sueños?

Marly Montilla y Henri Semprún.

La felicidad más grande me invade cuando siento que vivimos, experimentamos, este tiempo espléndido de muy cívica grandeza estética y cultural. Como, por ejemplo, esta tarde de sábado, cuando el Teatro Esencial volvió a abrir su muy Nazoana cajita de magia, su gabinete de escenas para la paz.

El viernes por la noche apreciamos el enorme talento de Ángel Marín iniciando la conmovedora tragedia “Oscuro, de noche”, con la compañía Baralt Teatro y, menos de 24 horas después continúa frente a vos, descalzo junto con seres descalzos que se arrancan el corazón y te lo entregan, humildes y hermosos, como una canción feliz para iniciar el mes de nuestra Santa Patrona…Algo hermoso está gestándose en las entrañas de este delirio público. Ya hablaré de todo esto. Por ahora quiero hablar tan sólo de Luces de Broadway.

La compañía residente Canto Baralt es una fiesta continua. Poseedora de un discurso escénico propio, de una estética teatral sustentada en la música, el trabajo que viene haciendo el maestro José Ángel García, con el grandioso Enzo Pradelli como aliado, es insoslayable. Un tesoro de filigrana. Otra clase de teatro.
Felicitaciones absolutas. Una vez más quedé encantado con el nivel y el concepto de la propuesta.

Esa calidad y entrega de estos artistas merece todas las marquesinas iluminadas, como la Bella Vista por estos días, jejeje La sólida presencia de los integrantes, digamos, estables, de este elenco cada vez más luce prodigiosa. Jamás pensé escribir y publicar esto pero me parece que se trata de un tipo de espectáculo que supera la expectativa y la condición sociocultural de la Maracaibo de este tiempo. Gracias por eso. Por aportar ese plus multiescénico que el sábado por la noche satisfizo plenamente a un muy buen público, feliz y entregado.

“Revista (en francés, revue) es un subgénero dramático de la comedia que se desenvuelve en un tipo de espectáculo que combina música, baile y, muchas veces, también breves escenas teatrales o “sketches” humorísticos o satíricos. La revista combina elementos dramáticos del burlesque, el vaideville, la extravagancia y la comedia musical, añadiendo una fuerte carga erótica y una simpleza dramática.

“Más maracucho, ni los bollos pelones”, musita una espectadora aún con su “jaloguín” a flor de labios. Esta clase de espectáculo sembró en Buenos Aires jardines”, me recordaba Darimar García.

Marly Montilla es “Enriqueta”, una loca desopilante que llega a solicitar trabajo como artista en el teatro que regenta “Raymond”, un acartonado empresario que la maestría de Henry Semprún transforma en un eje de humor. Enzo Pradelli hace “Squash”, un soberbio comediante que canta, baila, actúa, jode y música cada instante en escena, lo cual contagia a Isaías Villavicencio, el “Estilista” de la compañía, mientras que Rossany Parra evoca a una “Marilyn Monroe” buscando sus barbitúricos.


Fragmentos de El Rey León, La Novicia Rebelde, El Fantasma de la Ópera”, Burlesque, Mary Poppins y Jesucristo Superstar, entre otras, redondean un par de horas muy bien invertidas en el ensueño y la magia de Luces de Broadway.

Con Luisa Salaverría, de Rock Baralt, como invitado especial, en escena desfilaron, los bailarines, Joseph Eastman, Jacquelin, Ariza, Ángeles González, Maibelyn Montiel, Jorge Covarrubias, Alexandra Hernández y Jessibeth Gil.

Luego estuvieron, la excepcional actriz y cantante María Elena Beltrán, los cantantes, Eilyn Áñez, Sofía y Virginia Árraga, Giuliana di Mateo, Bárbara Dugarte, Karla Escalona, Leonardo Fuenmayor, el propio maestro, José Angel García, Hendrick, Rojas, José Ramón Morán, Ángeles Méndez, Ariadna Moreno, María y Ana, Nava, Mariel Núñez, Willkelys Núñez, Luis Miguel Ochoa, Alejandro Ortega, Miguel Ángel Palma, Brenda Petit, Ever Pulgar, la increíble Rafmar Rangel, Sheila Romero, Soraima Rosales, Alexandra Ruiz, la talentosa niña Sofía Salaverría, Samuel, Troconis, Francisco Tejedor, Gina Torres y María Villalobos.


Clásicos de Broadway, 2025, junto con la dirección general de José Angel, García; la dirección es escénica de José Ramón Morán; Marly Montilla fue la Asistente. Brenda Petit, la coordinadora de producción, los coreógrafos, Arelis Montiel y Derickson Morales. La musicalización de José Soto. La logística Leddy Petit. La producción audiovisual de Isaías Villavicencio, el maquillaje de Rafmar Rangel, el vestuario de William Reina y la regia presentación estuvo a cargo de la siempre hermosa Tanyaly González.


Sí, esta es la ciudad donde habito. Maracaibo. Y este es su gran Teatro de Teatros, el Teatro Baralt. Y estos son los artistas que me enternecen y me permiten creer que vale la pena hacer y vivir siempre este oficio que me signa y me persigna. Gracias, Bienamados y biemamadas. ¡Salud!

Dos gigantes de la comedia zuliana: Henri Semprún y Enzo Pradelli protagonizan Luces de Broadway. (Imágenes de AB).


Noticia al Día/(Alexis Blanco)

Temas:

¿Cuál es la mejor emisora de radio de maracaibo?

Ver los resultados

Cargando ... Cargando ...

Última Hora

¡Clásico europeo! Real Madrid mide fuerzas con Liverpool en Anfield

¡Clásico europeo! Real Madrid mide fuerzas con Liverpool en Anfield

El maracucho no puede vivir sin

El maracucho no puede vivir sin "echar" broma: Mantiene el humor ante cualquier situación

Cuba trabaja para restablecer el sistema eléctrico tras paso del huracán

Cuba trabaja para restablecer el sistema eléctrico tras paso del huracán

Britney Spears desactivó su cuenta de Instagram en plena nueva disputa con su exmarido

Britney Spears desactivó su cuenta de Instagram en plena nueva disputa con su exmarido

Natalie Grabow, la mujer de 80 años que se convirtió en la más longeva en terminar el IronMan

Natalie Grabow, la mujer de 80 años que se convirtió en la más longeva en terminar el IronMan

FANB destruyó campamento del narcotráfico en el Sur del Lago

FANB destruyó campamento del narcotráfico en el Sur del Lago

TSJ aprobó extradición de El Caracas

TSJ aprobó extradición de El Caracas

Heat logra una victoria con final de infarto ante Clippers

Heat logra una victoria con final de infarto ante Clippers

Lakers domina a Trail Blazers con una sólida actuación de Ayton

Lakers domina a Trail Blazers con una sólida actuación de Ayton

Horóscopo: Esto es lo que te deparan los astros este martes 4 de noviembre de 2025

Horóscopo: Esto es lo que te deparan los astros este martes 4 de noviembre de 2025

Titulares de la prensa nacional para este martes 4 de noviembre

Titulares de la prensa nacional para este martes 4 de noviembre

El futbolista francés Wissam Ben Yedder será juzgado por violación

El futbolista francés Wissam Ben Yedder será juzgado por violación

Brasil presentó su lista de convocados para los próximos amistosos: No está Neymar

Brasil presentó su lista de convocados para los próximos amistosos: No está Neymar

Real Madrid rinde tributo a Diogo Jota en su llegada a Anfield

Real Madrid rinde tributo a Diogo Jota en su llegada a Anfield

Anunciados los ganadores del FIFPro World 11 2025

Anunciados los ganadores del FIFPro World 11 2025

Francisco García y su esquina que nunca duerme

Con un crédito pa’ un negocito, el papá de Alexander, un joven parapléjico, le resolvería la vida

Con un crédito pa’ un negocito, el papá de Alexander, un joven parapléjico, le resolvería la vida

Provoca volver al colegio con estas bellezas de morrales: Los hay para todos los bolsillos

Provoca volver al colegio con estas bellezas de morrales: Los hay para todos los bolsillos

Así quedó la casa del profesor Nelson Bracho luego del saneamiento

Así quedó la casa del profesor Nelson Bracho luego del saneamiento

Jorman, el adolescente de 12 años que corta el cabello en una &quot;improvisada barbería&quot;

Jorman, el adolescente de 12 años que corta el cabello en una &quot;improvisada barbería&quot;

El Wayúu y su fogón en Maracaibo: Aviva el fuego de su riqueza cultural y culinaria

El Wayúu y su fogón en Maracaibo: Aviva el fuego de su riqueza cultural y culinaria

Katyusha, la melodía de las barquillas en Maracaibo: una música de la Segunda Guerra Mundial

Katyusha, la melodía de las barquillas en Maracaibo: una música de la Segunda Guerra Mundial

Nos metimos en los zapatos de un limpiavidrios

Nos metimos en los zapatos de un limpiavidrios

Decidió volver a Venezuela dejando en Colombia sus piernas, sin quebrantar las ganas de trabajar

Decidió volver a Venezuela dejando en Colombia sus piernas, sin quebrantar las ganas de trabajar

Rendirán homenaje al gran Manuel Chau

Rendirán homenaje al gran Manuel Chau

En Maracaibo hay una Venezuela de Antier

En Maracaibo hay una Venezuela de Antier

Lago Club Gym &amp; Spa ofrece múltiples beneficios para sus afiliados #maracaibo #gym #lagogym #zulia

Lago Club Gym &amp; Spa ofrece múltiples beneficios para sus afiliados #maracaibo #gym #lagogym #zulia

En el Lido nació el Tumbarrancho

En el Lido nació el Tumbarrancho

Noticia al Día llega a UN MILLÓN de seguidores en Instagram

Noticia al Día llega a UN MILLÓN de seguidores en Instagram

Tiendas Baratodo ahora en el Centro de Maracaibo

Tiendas Baratodo ahora en el Centro de Maracaibo

Pradelli y sus carros del futuro

Pradelli y sus carros del futuro

Fresh Market abre el segundo Auto Fresh en Cecilio Acosta

Fresh Market abre el segundo Auto Fresh en Cecilio Acosta

Tiendas Baratodo, la nueva opción comercial en la Costa Oriental del Lago

Tiendas Baratodo, la nueva opción comercial en la Costa Oriental del Lago

Fasto tiene los productos del mar para Semana Santa

Fasto tiene los productos del mar para Semana Santa

Comic Boom estremece Maracaibo con Gerardo Reyero y el Bazar Boom

Comic Boom estremece Maracaibo con Gerardo Reyero y el Bazar Boom

Lo más visto

Hace pañales para sus hijos con sabanas viejas que le regalan los vecinos: El drama de Magaly Sánchez no termina

Hace pañales para sus hijos con sabanas viejas que le regalan los vecinos: El drama de Magaly Sánchez no termina

Más de 161 millardos 523 millones de bolívares recaudó el Seniat en octubre

Más de 161 millardos 523 millones de bolívares recaudó el Seniat en octubre

Herido joven tras sufrir accidente de tránsito en Las Playitas

Herido joven tras sufrir accidente de tránsito en Las Playitas

Posponen la Cumbre de las Américas para el 2026

Posponen la Cumbre de las Américas para el 2026

Aseguran que el ‘Zar de la belleza’

Aseguran que el ‘Zar de la belleza’ "ya no estará más" en el Miss Universo

Noticias Relacionadas

Al Dia

Broadway sonó a delirio con sus luces en el Teatro Baralt

La felicidad más grande me invade cuando siento que vivimos cuando el Teatro Esencial volvió a abrir su muy Nazoana cajita de magia, su gabinete de escenas para la paz.

Cultura

El maracucho no puede vivir sin "echar" broma: Mantiene el humor ante cualquier situación

Los maracuchos usan muchas palabras y expresiones exclusivas de su región que a menudo provienen de influencias de otros dialectos e idiomas.
Deportes

David Beckham recibe el título de caballero ante el rey Carlos III

A sus 50 años, Beckham recibió este reconocimiento por sus contribuciones al deporte y a la caridad, acompañado por su esposa Victoria y sus padres
Al Dia

Elvis Crespo quedó impactado al conocer a Diosa Canales en ‘La Casa de Alofoke’: "Qué bella"

El merenguero puertorriqueño confesó que sigue a Diosa desde hace mucho tiempo y que en su honor bautizó a su cuerpo de bailarinas como "Las Diosas".


Noticias de Maracaibo y Sucesos del Zulia las 24 horas al dia en Venezuela
Todos los Derechos Reservados. Noticia al Dia ©2025