Bruce Springsteen: llega a la pantalla grande

Jeremy Allen White ​ es un actor estadounidense. Comenzó su carrera con interpretaciones menores, antes de su papel de Phillip «Lip» Gallagher en la serie de comedia dramática Shameless

Por Pasante1

Bruce Springsteen: llega a la pantalla grande
La película Springsteen: Música de ninguna parte, se estrenará el próximo 23 de octubre y explora la creación del álbum Nebraska de Bruce Springsteen, el film dirigido por Scott Cooper y protagonizado por Jeremy Allen White se centra en el período introspectivo en el que el músico grabó el disco de forma cruda y sombría. La cinta se basa en el libro Deliver Me from Nowhere de Warren Zanes y ha generado gran expectativa tras su positiva recepción en el Festival de Cine de Telluride.

El director Scott Cooper expresó que fue un honor y un privilegio abordar un capítulo tan vulnerable en la vida del músico. Cooper destacó la decisión de Springsteen de priorizar la verdad sobre la fama y el rugido de los estadios volviéndose hacia su interior. Por su parte Bruce Springsteen ha compartido su agradecimiento con todo el equipo y especialmente con Jeremy Allen White, por sus maravillosas y conmovedoras interpretaciones.

Un reparto de lujo para un biopic de culto

El reparto de la película también incluye a Jeremy Strong, Paul Walter Hauser, Odessa Young y Stephen Graham, el equipo de producción y creativo está compuesto por talentos como Jeremiah Fraites, Masanobu Takayanagi y Pamela Martin, entre otros. La producción de 20th Century Studios promete una mirada profunda e íntima a uno de los momentos más decisivos en la carrera de Bruce Springsteen.

Noticia al Día/ José Montiel / Pasante

