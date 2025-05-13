Brutal asesinato de un niño estremeció Anzoátegui: Salió a limpiar un patio y con el dinero le compraría el regalo a su mamá

El cadáver de un niño de 11 años, fue encontrado el pasado domingo 11 de mayo, en un terreno del sector Tricolor de Las Casitas, en Barcelona, Anzoátegui.

El pequeño quedó identificado como José Francisco Hurtado Maricuto, residenciado en la Calle Carabobo de Brisas del Mar.

En el lugar del suceso, la escena era dantesca. El pequeño tenía fuertes golpes en la cabeza, según reseñó el medio Noticias de Oriente.

Las investigaciones comenzaron rápidamente por parte de los detectives de la Policía Científica, quienes realizaron el levantamiento correspondiente del cuerpo y lo llevaron a la morgue de la ciudad.

Dos jóvenes detenidos

Casi 20 horas después del suceso, dos jóvenes fueron detenidos.

Según familiares directos, el niño Hurtado Maricuto, habría salido a limpiar el patio de una vivienda junto a dos adolescentes. El pequeño pretendía agarrar el pago de la limpieza para comprarle un regalo a su mamá para el Día de las Madres.

Presuntamente, al terminar la jornada, sus acompañantes lo comenzaron a golpear con piedras para no darle la parte del dinero que le correspondía.

Su progenitora, al no ver al niño en casa, salió a buscarlo. En el trayecto, se encontró con uno de los asesinos, quien le informó que el menor se encontraba muerto en un matorral.

Al llegar al sitio, encontraron al pequeño con una pedrada en la cabeza y todo ensangrentado, ya estaba muerto.

Por este caso, los dos adolescentes, de 16 y 17 años, fueron detenidos y quedaron a la orden del Ministerio Público.

Se conoció que ambos los conocen como “El Jhon” y “El Acapela”.

5to grado

Hurtado era estudiante de quinto grado de primaria y hermano mayor. Sus familiares se encuentran consternados por el hecho y exigen justicia a las autoridades.

