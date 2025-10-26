Buscan a Coco: perrito extraviado desde el 18 de septiembre en Cuatricentenario

En los grupos de WhatsApp, se ha difundido el llamado urgente de una familia del sector Cuatricentenario, en Maracaibo, que busca a su perrito Coco, extraviado desde el pasado 18 de septiembre.

Según el reporte, Coco salió de casa y no ha regresado, y pese a los esfuerzos de búsqueda, aún no se tiene información sobre su paradero. La familia pide a la comunidad que, si alguien lo ha visto o lo tiene en resguardo, por favor lo devuelva, ya que representa un miembro muy querido del hogar.

Se agradece cualquier información que pueda ayudar a localizarlo al siguiente número +58 424-6084478.

Noticia al Día