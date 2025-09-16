Buscan a "Mina" y ofrecen recompensa

Desde el pasado viernes, 12 de septiembre se encuentra desaparecida una cachorra de tres meses de nacida, que responde al nombre de "Mina", que se perdió en las inmediaciones de Cañada Honda, en Maracaibo.

Se trata de una perrita de raza Husky Siberiano, de color blanco y marrón con unos hermosos ojos azules y es propiedad de una pequeña niña que hoy sufre la ausencia de su perrita.

A quien tenga información que ayude a dar con el paradero de la cachorrita a quien esperan con ansias en su hogar, se ofrece una recompensa de 100 dólares y queda a disposición el siguiente número de contacto: +58 412-5395088.

