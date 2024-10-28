Cabello afirma que ausencia de opositores no detendrá debate de leyes electorales

El primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela (Psuv), Diosdado Cabello, ratificó que persisten los debates en todo el territorio nacional sobre las reformas a diversas leyes electorales, por lo cual, aseveró que los partidos de oposición deben participar para expresar su postura.

"El que quiera hacer sus aportes, puede hacerlo (…) esa convocatoria está abierta y no se va a detener porque ellos no vayan. Eso va a seguir, porque allí están concentrados una gran fuerza política del país. Quienes no quieran ir, no van", expresó.

Asimismo, insistió en que muchas de esas leyes deben actualizarse, porque "todo ha cambiado, hay que revisarlas".

Por otra parte, Cabello afirmó que la tolda roja respaldará las investigaciones que se inicien para investigar los hechos de corrupción en el país.

"El partido sale inmediatamente a apoyar cualquier investigación. Nuestro partido no pone a nadie en un cargo de elección popular para que vaya a robar. No se designa a nadie en un cargo de responsabilidad del gabinete, para que vaya a hacer desastre con el dinero que no le pertenece. Si ese es el costo para que en Venezuela se ataque el flagelo de la corrupción, lo vamos hacer", dijo.

Noticia al Día / Unión Radio