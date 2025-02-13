Diosdado Cabello informó que tres PNB fueron detenidos por extorsionar a un turista francés y a una mexicana

El ministro de Interior, Justicia y Paz, Diosdado Cabello, informó este miércoles 13 de febrero en su programa Con El Mazo Dando, que tres PNB fueron detenidos por extorsionar a un turista francés y a una mexicana.

"Este caso salió en redes, identificamos a los policías y ahora mismo están detenidos", expresó el primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela.

Asimismo, enfatizó: "El que se meta en peo por extorsionador me lo llevo por delante, no me importa el tiempo que tenga en la policía. Ningún funcionario va a deshonrar el uniforme de la Policía Nacional Bolivariana".

Cabe destacar que dichos turistas, quienes vinieron a conocer Venezuela, habían denunciado el caso a través de sus redes sociales.

El ministro de Relaciones Interiores, Justicia y Paz de Venezuela, Diosdado Cabello, comunicó que tres funcionarios de la Policía Nacional Bolivariana (PNB) fueron detenidos y expulsados por extorsionar a un turista francés y a una turista mexicana.



