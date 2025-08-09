Cabello informó sobre el desmantelamiento de un galpón con grandes cantidades de material explosivo y detonadores en Maturín

El ministro de Interior Justicia y Paz, Diosdado Cabello, este sábado 9 de agosto, en rueda de prensa desde el estado Monagas informó que fue informado por los cuerpos de seguridad de la presencia de material extraño en las instalaciones de un galpón en Maturín.

Cabello aseguró que servía a grupos terroristas para sus planes en el país.

El funcionario detalló que hasta el momento hay 8 detenidos y buscan a un total de 10 a 12 más. También agregó que este galpón tendría relación con el frustrado caso de las bombas que serían detonadas en Plaza Venezuela.

Recalcó que estas personas tienen vinculación directa con el extremismo venezolano y el imperialismo norteamericano para perturbar la paz de Venezuela.

Acotó que entre las cosas incautadas en dicho galpón se encuentran cordones detonantes, cargas huecas, cargas explosivas secundarias, detonadores eléctricos y teléfonos.

El alto funcionario reveló la incautación de 1.137 kilos de material explosivo, conocido como cargas huecas.

El también dirigente político aseguró que estos materiales estaban destinados para actos terroristas.

Noticia al Día/VTV