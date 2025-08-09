Sábado 09 de agosto de 2025
Al Dia

Cabello informó sobre el desmantelamiento de un galpón con grandes cantidades de material explosivo y detonadores en Maturín

También incautaron 57 mil metros de cordones detonantes, informó Cabello

Por Ernestina García

Cabello informó sobre el desmantelamiento de un galpón con grandes cantidades de material explosivo y detonadores en Maturín
Foto Ministerio de Justicia
El ministro de Interior Justicia y Paz, Diosdado Cabello, este sábado 9 de agosto, en rueda de prensa desde el estado Monagas informó que fue informado por los cuerpos de seguridad de la presencia de material extraño en las instalaciones de un galpón en Maturín.

Cabello aseguró que servía a grupos terroristas para sus planes en el país.

El funcionario detalló que hasta el momento hay 8 detenidos y buscan a un total de 10 a 12 más. También agregó que este galpón tendría relación con el frustrado caso de las bombas que serían detonadas en Plaza Venezuela.

Recalcó que estas personas tienen vinculación directa con el extremismo venezolano y el imperialismo norteamericano para perturbar la paz de Venezuela.

Acotó que entre las cosas incautadas en dicho galpón se encuentran cordones detonantes, cargas huecas, cargas explosivas secundarias, detonadores eléctricos y teléfonos.

El alto funcionario reveló la incautación de 1.137 kilos de material explosivo, conocido como cargas huecas.

El también dirigente político aseguró que estos materiales estaban destinados para actos terroristas.

Noticia al Día/VTV

Al Dia

¡Histórico! Jen Pawol es la primera en arbitrar un juego de temporada regular de Grandes Ligas

La fémina debuta en el juego de Bravos y Marlins, impartiendo justicia desde la primera base
Al Dia

En México se decidirá el repechaje para el Mundial 2026

En dos sedes del país azteca se conocerán los cupos por repechaje al Mundial de fútbol

Internacionales

El senador Uribe Turbay se encuentra en estado crítico tras sufrir una hemorragia cerebral

«En las últimas 48 horas su estado clínico revirtió a una condición crítica, debido a un episodio de hemorragia en el sistema nervioso central. Esta condición requirió nuevos procedimientos neuroquirúrgicos de urgencia que han logrado estabilizarlo», dijo la Fundación en un parte médico
Zulia

Marabinos calman la falta de agua a través de cisternas

En las últimas semanas, los marabinos, se han visto en la necesidad de comprar cisternas de agua para abastecer las…

