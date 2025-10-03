Cada 3 de octubre se celebra el Día del odontólogo en Venezuela. Este día se proclamó, con la finalidad de reconocer la dedicación y el compromiso de profesionales en esta materia, quienes velan por la salud bucal y el bienestar de la comunidad.

Su labor es fundamental para prevenir, diagnosticar y tratar enfermedades dentales y esto contribuye a mejorar la calidad de vida.

Se reconoce el compromiso del personal especializado que labora en los centros asistenciales del país a escala nacional para garantizar servicios de calidad y de forma gratuita a la población.

Noticia al Día