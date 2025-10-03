Viernes 03 de octubre de 2025
Al Dia

Cada 3 de octubre se celebra el Día del Odontólogo

Su labor es fundamental para prevenir, diagnosticar y tratar enfermedades dentales y esto contribuye a mejorar la calidad de vida.

Por Ernestina García

Cada 3 de octubre se celebra el Día del Odontólogo
Facebook Twitter Whatsapp Telegram

Cada 3 de octubre se celebra el Día del odontólogo en Venezuela. Este día se proclamó, con la finalidad de reconocer la dedicación y el compromiso de profesionales en esta materia, quienes velan por la salud bucal y el bienestar de la comunidad.

Su labor es fundamental para prevenir, diagnosticar y tratar enfermedades dentales y esto contribuye a mejorar la calidad de vida.

Se reconoce el compromiso del personal especializado que labora en los centros asistenciales del país a escala nacional para garantizar servicios de calidad y de forma gratuita a la población.

Noticia al Día

Temas:

¿Cuál es la mejor emisora de radio de maracaibo?

Ver los resultados

Cargando ... Cargando ...

Última Hora

Cachorros superó a Padres y se citará con Cerveceros en la Serie Divisional

Cachorros superó a Padres y se citará con Cerveceros en la Serie Divisional

La batalla de las Trincheras ocurrió un 3 de octubre: El ejército al mando de Simón Bolívar propinó aplastante derrota a España

La batalla de las Trincheras ocurrió un 3 de octubre: El ejército al mando de Simón Bolívar propinó aplastante derrota a España

Yankees dejó atrás a Medias Rojas para avanzar a la Serie Divisional

Yankees dejó atrás a Medias Rojas para avanzar a la Serie Divisional

Sean Diddy escribió una carta al juez antes de su sentencia

Sean Diddy escribió una carta al juez antes de su sentencia

CPBEZ y CPNB disputarán gran final de sóftbol en homenaje a las Glorias Deportivas del Zulia

CPBEZ y CPNB disputarán gran final de sóftbol en homenaje a las Glorias Deportivas del Zulia

Encuentran sin vida a la joven presentadora Jenifer Rivas en su casa

Encuentran sin vida a la joven presentadora Jenifer Rivas en su casa

Vuelve a temblar en Bachaquero este viernes 03-Oct

Vuelve a temblar en Bachaquero este viernes 03-Oct

Gobierno de Bukele anuncia prohibición del uso del lenguaje inclusivo en escuelas públicas

Gobierno de Bukele anuncia prohibición del uso del lenguaje inclusivo en escuelas públicas

La princesa de Gales, al más puro estilo ‘Top Gun’, visita una base militar y revela un secreto de su hijo Louis

La princesa de Gales, al más puro estilo ‘Top Gun’, visita una base militar y revela un secreto de su hijo Louis

Europa: Miles de personas protestan contra intercepción de la flotilla

Europa: Miles de personas protestan contra intercepción de la flotilla

La Fifa presentó a Trionda, el balón oficial del Mundial 2026

La Fifa presentó a Trionda, el balón oficial del Mundial 2026

Putin promete responder a militarización de Europa

Putin promete responder a militarización de Europa

Oriana Sabatini y el futbolista Paulo Dybala anunciaron que van a ser padres

Oriana Sabatini y el futbolista Paulo Dybala anunciaron que van a ser padres

Al menos dos muertos tras

Al menos dos muertos tras "ataque terrorista" frente a sinagoga en Manchester

La Vinotinto femenina anuncia su convocatoria para el arranque de eliminatorias

La Vinotinto femenina anuncia su convocatoria para el arranque de eliminatorias

Francisco García y su esquina que nunca duerme

Con un crédito pa’ un negocito, el papá de Alexander, un joven parapléjico, le resolvería la vida

Con un crédito pa’ un negocito, el papá de Alexander, un joven parapléjico, le resolvería la vida

Provoca volver al colegio con estas bellezas de morrales: Los hay para todos los bolsillos

Provoca volver al colegio con estas bellezas de morrales: Los hay para todos los bolsillos

Así quedó la casa del profesor Nelson Bracho luego del saneamiento

Así quedó la casa del profesor Nelson Bracho luego del saneamiento

Jorman, el adolescente de 12 años que corta el cabello en una &quot;improvisada barbería&quot;

Jorman, el adolescente de 12 años que corta el cabello en una &quot;improvisada barbería&quot;

El Wayúu y su fogón en Maracaibo: Aviva el fuego de su riqueza cultural y culinaria

El Wayúu y su fogón en Maracaibo: Aviva el fuego de su riqueza cultural y culinaria

Katyusha, la melodía de las barquillas en Maracaibo: una música de la Segunda Guerra Mundial

Katyusha, la melodía de las barquillas en Maracaibo: una música de la Segunda Guerra Mundial

Nos metimos en los zapatos de un limpiavidrios

Nos metimos en los zapatos de un limpiavidrios

Decidió volver a Venezuela dejando en Colombia sus piernas, sin quebrantar las ganas de trabajar

Decidió volver a Venezuela dejando en Colombia sus piernas, sin quebrantar las ganas de trabajar

Rendirán homenaje al gran Manuel Chau

Rendirán homenaje al gran Manuel Chau

En Maracaibo hay una Venezuela de Antier

En Maracaibo hay una Venezuela de Antier

Lago Club Gym &amp; Spa ofrece múltiples beneficios para sus afiliados #maracaibo #gym #lagogym #zulia

Lago Club Gym &amp; Spa ofrece múltiples beneficios para sus afiliados #maracaibo #gym #lagogym #zulia

En el Lido nació el Tumbarrancho

En el Lido nació el Tumbarrancho

Noticia al Día llega a UN MILLÓN de seguidores en Instagram

Noticia al Día llega a UN MILLÓN de seguidores en Instagram

Tiendas Baratodo ahora en el Centro de Maracaibo

Tiendas Baratodo ahora en el Centro de Maracaibo

Pradelli y sus carros del futuro

Pradelli y sus carros del futuro

Fresh Market abre el segundo Auto Fresh en Cecilio Acosta

Fresh Market abre el segundo Auto Fresh en Cecilio Acosta

Tiendas Baratodo, la nueva opción comercial en la Costa Oriental del Lago

Tiendas Baratodo, la nueva opción comercial en la Costa Oriental del Lago

Fasto tiene los productos del mar para Semana Santa

Fasto tiene los productos del mar para Semana Santa

Comic Boom estremece Maracaibo con Gerardo Reyero y el Bazar Boom

Comic Boom estremece Maracaibo con Gerardo Reyero y el Bazar Boom

Lo más visto

Gobierno de Bukele anuncia prohibición del uso del lenguaje inclusivo en escuelas públicas

Gobierno de Bukele anuncia prohibición del uso del lenguaje inclusivo en escuelas públicas

Vuelve a temblar en Bachaquero este viernes 03-Oct

Vuelve a temblar en Bachaquero este viernes 03-Oct

Presidente Maduro anunció nuevos ejercicios de organización para afinar mecanismos defensa este sábado 04-Oct

Presidente Maduro anunció nuevos ejercicios de organización para afinar mecanismos defensa este sábado 04-Oct

El Sistema tocará durante la canonización de JGH y Carmen Rendiles en el Vaticano

El Sistema tocará durante la canonización de JGH y Carmen Rendiles en el Vaticano

Inameh prevé lluvias en el Zulia y gran parte del país

Inameh prevé lluvias en el Zulia y gran parte del país

Noticias Relacionadas

Canonización

Instalan 18 cámaras de videovigilancia para la canonización de JGH en Isnotú

El sistema está instalado en las entradas, salidas, casco central, Santuario, plazas y en diferentes puntos estratégicos de la parroquia
Canonización

Instalan 18 cámaras de videovigilancia para la canonización de JGH en Isnotú

El sistema está instalado en las entradas, salidas, casco central, Santuario, plazas y en diferentes puntos estratégicos de la parroquia
Cultura

Murió el compositor venezolano Henry Martínez Mota a sus 75 años

Las exequias se llevarán a cabo en la Funeraria Vallés en La Florida de 10:00 am a 7:00 pm
Al Dia

Ricky Martin lanza nueva versión de "A medio vivir" junto al mexicano Carín León y emociona a sus fans

"A medio vivir" es un tema compuesto por el tambièn cantante y compositor Franco de Vita

Noticias de Maracaibo y Sucesos del Zulia las 24 horas al dia en Venezuela
Todos los Derechos Reservados. Noticia al Dia ©2025