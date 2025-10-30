Cada 30 de octubre se celebra el Día nacional del Otorrinolaringólogo: 70 años de estar presentes

Cada 30 de octubre se celebra el Día Nacional del Otorrinolaringólogo (ORL) en Venezuela, una fecha que honra la fundación de la Sociedad Venezolana de Otorrinolaringología en 1955.

Esta celebración marca 70 años de la sociedad en el país.

¿Qué hace un Otorrinolaringólogo?



También son conocidos por sus siglas: ORL.

Son profesionales de la medicina que se especializan en el diagnóstico y tratamiento de las enfermedades del oído, la nariz y la garganta.

El otorrinolaringólogo es el médico especialista que trata las enfermedades que afectan al oído, nariz y garganta, incluyendo la voz, las glándulas salivales y el cuello.

