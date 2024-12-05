Cada 5 de diciembre se celebra el Día del Profesor Universitario en Venezuela

Cada 5 de diciembre, desde 1958, se celebra el Día del Profesor Universitario en Venezuela, en conmemoración a la aprobación de la Ley de Universidades por parte de la Junta de Gobierno que estuvo provisionalmente a cargo del país luego del desplazamiento de Marcos Pérez Jiménez.

El Día del Profesor Universitario destaca la significativa labor que tienen los educadores en la formación de los profesionales del país, y el esfuerzo por transmitir su experiencia y conocimientos con dedicación, responsabilidad y esperanza de que su aporte ayude en la construcción de la nación ideal.

Este día es celebrado por todo el país agradeciendo el esfuerzo de los docentes, estudiantes, empleados, obreros y toda la comunidad universitaria, que desde entonces han podido trabajar administrando sus recursos con libertad y pluralidad.

La proclamación de esta celebración busca reconocer anualmente la valiosa labor que los profesores realizan, formando a personas que tienen en sus manos el futuro del mundo, contribuyendo a la solución de los problemas de interés general, y a la formación e integración de estudiantes.

Noticia al Día