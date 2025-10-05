Cada 5 de septiembre se celebra el Día Internacional de la Mujer Indígena

Cada 5 de septiembre se celebra en honor a Bartolina Sisa y la lucha de estas mujeres por la justicia, la igualdad y la preservación de su cultura, era una líder aymara del siglo XVIII que encabezó la resistencia contra la opresión colonial y fue ejecutada en 1782.

En el Día Internacional de las Mujeres Indígenas, desde ONU Mujeres se llama a visibilizar el rol fundamental que juegan las mujeres indígenas en la importante tarea de mantener y defender la identidad de sus pueblos, reafirmando su derecho para que sus voces, diversas y muestra de la riqueza cultural que representan, se escuchen de manera fuerte y clara en todos los lugares en los que habitan, en el hogar y la familia, así como en el espacio político, social, económico y cultural.

Noticia al Día/ONU