Cada 5 de octubre se celebra el natalicio de Teresa de la Parra

Ana Teresa Parra Sanojo nació París, 5 de octubre de 1889-Madrid, 23 de abril de 1936, más conocida por su nombre de pluma Teresa de la Parra, fue una escritora y pensadora venezolana.

Se le considera una de las narradoras más destacadas de su época, precursora de la literatura feminista en América, y una renovadora de la literatura en lengua española.[1]​ A pesar de que la gran parte de su vida transcurrió en el extranjero, supo expresar en su obra literaria el ambiente íntimo y familiar de la Venezuela de principios del siglo XX. Según Rose Anna Mueller, De la Parra «describió su educación y sus experiencias en Venezuela en un nuevo estilo libre del criollismo o estilo pintoresco en boga en la época».

Incursionó en el mundo de las letras de la mano del periodismo, escribió dos novelas que la inmortalizaron: Ifigenia y Memorias de Mamá Blanca. Su novela más conocida Ifigenia, planteó por primera vez en el país el drama de la mujer frente a una sociedad que no le permitía tener voz propia y cuya única opción de vida, según la sociedad, era el matrimonio legalmente constituido. Por ello, el título de Ifigenia remite al personaje griego y al sacrificio.

