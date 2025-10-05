Domingo 05 de octubre de 2025
Al Dia

Cada 5 de octubre se celebra el natalicio de Teresa de la Parra

Teresa de la Parra, fue una escritora y pensadora venezolana.

Por Ernestina García

Cada 5 de octubre se celebra el natalicio de Teresa de la Parra
Facebook Twitter Whatsapp Telegram

Ana Teresa Parra Sanojo nació París, 5 de octubre de 1889-Madrid, 23 de abril de 1936, más conocida por su nombre de pluma Teresa de la Parra, fue una escritora y pensadora venezolana.

Se le considera una de las narradoras más destacadas de su época, precursora de la literatura feminista en América, y una renovadora de la literatura en lengua española.[1]​ A pesar de que la gran parte de su vida transcurrió en el extranjero, supo expresar en su obra literaria el ambiente íntimo y familiar de la Venezuela de principios del siglo XX. Según Rose Anna Mueller, De la Parra «describió su educación y sus experiencias en Venezuela en un nuevo estilo libre del criollismo o estilo pintoresco en boga en la época».

Incursionó en el mundo de las letras de la mano del periodismo, escribió dos novelas que la inmortalizaron: Ifigenia y Memorias de Mamá Blanca. Su novela más conocida Ifigenia, planteó por primera vez en el país el drama de la mujer frente a una sociedad que no le permitía tener voz propia y cuya única opción de vida, según la sociedad, era el matrimonio legalmente constituido. Por ello, el título de Ifigenia remite al personaje griego y al sacrificio.

Noticia al Día/wikipedia

Temas:

¿Cuál es la mejor emisora de radio de maracaibo?

Ver los resultados

Cargando ... Cargando ...

Última Hora

Cerveceros pegó primero ante Cachorros en Serie Divisional

Cerveceros pegó primero ante Cachorros en Serie Divisional

George Russell conquistó Singapur

George Russell conquistó Singapur

La “Canción Prohibida” a José Gregorio Hernández revive en la voz de Lion Lázaro

La “Canción Prohibida” a José Gregorio Hernández revive en la voz de Lion Lázaro

Tormenta de nieve atrapa a casi mil turistas en el monte Everest

Tormenta de nieve atrapa a casi mil turistas en el monte Everest

Azulejos apaleó a los Yankees para tomar ventaja en la Serie Divisional

Azulejos apaleó a los Yankees para tomar ventaja en la Serie Divisional

El viaje espiritual a Jepira: La tradición de los velorios en la comunidad Wayúu

El viaje espiritual a Jepira: La tradición de los velorios en la comunidad Wayúu

La actriz Kate Winslet cumple 50 años: Talento, autenticidad y una carrera de película

La actriz Kate Winslet cumple 50 años: Talento, autenticidad y una carrera de película

Gobierno de Israel anunció que su Ejército pone en pausa

Gobierno de Israel anunció que su Ejército pone en pausa "ciertos ataques" en Gaza

Miles de fieles recorrieron las calles de Caracas siguiendo la huella del Dr. José G. Hernández

Miles de fieles recorrieron las calles de Caracas siguiendo la huella del Dr. José G. Hernández

Una niña de dos años es elegida como la nueva

Una niña de dos años es elegida como la nueva "diosa viviente" en Nepal

Nicky Jam recibió doctorado honoris causa en Barranquilla

Nicky Jam recibió doctorado honoris causa en Barranquilla

Tres muertos y cuatro heridos tras ser alcanzados por un rayo en Cuba

Tres muertos y cuatro heridos tras ser alcanzados por un rayo en Cuba

Disco de Taylor Swift rompió récord en Spotify el primer día de su estreno

Disco de Taylor Swift rompió récord en Spotify el primer día de su estreno

Ethan Salas no estará en la Arizona Fall League 2025 para completar su recuperación

Ethan Salas no estará en la Arizona Fall League 2025 para completar su recuperación

Yangel Herrera y Jon Aramburu se recuperan y entran en la convocatoria de la Real Sociedad

Yangel Herrera y Jon Aramburu se recuperan y entran en la convocatoria de la Real Sociedad

Francisco García y su esquina que nunca duerme

Con un crédito pa’ un negocito, el papá de Alexander, un joven parapléjico, le resolvería la vida

Con un crédito pa’ un negocito, el papá de Alexander, un joven parapléjico, le resolvería la vida

Provoca volver al colegio con estas bellezas de morrales: Los hay para todos los bolsillos

Provoca volver al colegio con estas bellezas de morrales: Los hay para todos los bolsillos

Así quedó la casa del profesor Nelson Bracho luego del saneamiento

Así quedó la casa del profesor Nelson Bracho luego del saneamiento

Jorman, el adolescente de 12 años que corta el cabello en una &quot;improvisada barbería&quot;

Jorman, el adolescente de 12 años que corta el cabello en una &quot;improvisada barbería&quot;

El Wayúu y su fogón en Maracaibo: Aviva el fuego de su riqueza cultural y culinaria

El Wayúu y su fogón en Maracaibo: Aviva el fuego de su riqueza cultural y culinaria

Katyusha, la melodía de las barquillas en Maracaibo: una música de la Segunda Guerra Mundial

Katyusha, la melodía de las barquillas en Maracaibo: una música de la Segunda Guerra Mundial

Nos metimos en los zapatos de un limpiavidrios

Nos metimos en los zapatos de un limpiavidrios

Decidió volver a Venezuela dejando en Colombia sus piernas, sin quebrantar las ganas de trabajar

Decidió volver a Venezuela dejando en Colombia sus piernas, sin quebrantar las ganas de trabajar

Rendirán homenaje al gran Manuel Chau

Rendirán homenaje al gran Manuel Chau

En Maracaibo hay una Venezuela de Antier

En Maracaibo hay una Venezuela de Antier

Lago Club Gym &amp; Spa ofrece múltiples beneficios para sus afiliados #maracaibo #gym #lagogym #zulia

Lago Club Gym &amp; Spa ofrece múltiples beneficios para sus afiliados #maracaibo #gym #lagogym #zulia

En el Lido nació el Tumbarrancho

En el Lido nació el Tumbarrancho

Noticia al Día llega a UN MILLÓN de seguidores en Instagram

Noticia al Día llega a UN MILLÓN de seguidores en Instagram

Tiendas Baratodo ahora en el Centro de Maracaibo

Tiendas Baratodo ahora en el Centro de Maracaibo

Pradelli y sus carros del futuro

Pradelli y sus carros del futuro

Fresh Market abre el segundo Auto Fresh en Cecilio Acosta

Fresh Market abre el segundo Auto Fresh en Cecilio Acosta

Tiendas Baratodo, la nueva opción comercial en la Costa Oriental del Lago

Tiendas Baratodo, la nueva opción comercial en la Costa Oriental del Lago

Fasto tiene los productos del mar para Semana Santa

Fasto tiene los productos del mar para Semana Santa

Comic Boom estremece Maracaibo con Gerardo Reyero y el Bazar Boom

Comic Boom estremece Maracaibo con Gerardo Reyero y el Bazar Boom

Lo más visto

Rusia condenó este domingo 5-Oct el ataque de EEUU contra una lancha cerca de Venezuela

Rusia condenó este domingo 5-Oct el ataque de EEUU contra una lancha cerca de Venezuela

El Papa León XIV llamó a una nueva época de misión y acogida: Celebró

El Papa León XIV llamó a una nueva época de misión y acogida: Celebró "avances significativos" hacia la paz en Gaza

Karol G en el Crazy Horse de París: Reguetón en un Cabaré Histórico

Karol G en el Crazy Horse de París: Reguetón en un Cabaré Histórico

El Sistema de Orquestas se reinventa: Tiene nuevos espacios y un sonido más cercano al público

El Sistema de Orquestas se reinventa: Tiene nuevos espacios y un sonido más cercano al público

Miles de fieles recorrieron las calles de Caracas siguiendo la huella del Dr. José G. Hernández

Miles de fieles recorrieron las calles de Caracas siguiendo la huella del Dr. José G. Hernández

Noticias Relacionadas

Canonización

La “Canción Prohibida” a José Gregorio Hernández revive en la voz de Lion Lázaro

Esta canción no es solo una plegaria musical, sino una alegría de la cultura popular venezolana con una fascinante historia de censura y perseverancia de la fe.
Sucesos

Se incendió una iglesia evangélica en Falcón

Una iglesia evangélica se incendió a tempranas horas de la mañana de este domingo cinco de octubre en la avenida Ayacucho, entre calles Las Raíces y la Independencia de Punto Fijo, municipio Carirubana, en el estado Falcón.

Al Dia

URBE celebra sus 36 años con la caminata 7K “En la ruta saludable”

La actividad es parte de los 36 años de la universidad
Sucesos

Desarticulan banda de secuestradores que utilizaban vestimenta del CICPC para cometer sus delitos

Funcionarios adscritos a la Delegación Municipal Ciudad Bolivar del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC), lograron desarticular una banda de secuestradores que para ejecutar sus fechorías, utilizaban indumentaria de este organismo detectivesco.

Noticias de Maracaibo y Sucesos del Zulia las 24 horas al dia en Venezuela
Todos los Derechos Reservados. Noticia al Dia ©2025