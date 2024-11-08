Cada 8 de noviembre se conmemora el Día del Gaitero en honor al “Monumental de la Gaita”, Ricardo Aguirre, quien es considerado el gaitero más importante del país.

Lee también: ¿Por qué no existe ni un solo video de Ricardo Aguirre "El Monumental"?

Ricardo José Aguirre González nació el 9 de mayo de 1939, se caracterizó por ser maestro de educación primaria, locutor, músico, cantante, cuatrista, compositor, director y arreglista.

Desde 1983, los gaiteros celebran su día en homenaje a Ricardo Aguirre, El Monumental de la Gaita, quien falleció el 8 de noviembre de 1969, a los 30 años, por un accidente de tránsito.

Es considerado el más grande intérprete de este género musical que ha traspasado fronteras y que fue declarado Patrimonio Cultural de Venezuela en 2014.

El gaitero poseía letras vivenciales del pueblo zuliano, sus canciones eran la típica gaita protesta, por ello los cultores le adjudicaron el título del “Monumental de la Gaita”.

Esta celebración Zuliana se ha expandido en todo el territorio, gracias a que la reina del folklore, es un ritmo contagioso sobre todo en las fiestas patronales del estado Zulia, donde los gaiteros hacen sonar de las gaitas que anuncian la época decembrina.

Noticia al Día