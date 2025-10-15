Cae otro bono de ‘Fin de Año’ por Patria

Luego de ser anunciado el pago del Ingreso Contra la Guerra Económica este miércoles, 15 de octubre se informó sobre la asignación del ‘Ingreso de Fin de Año Contra la Guerra Económica’, a través de la Plataforma Patria.

El citado beneficio va dirigido para los trabajadores de la administración pública y asignado por el Gobierno nacional.

Los beneficiarios recibirán un monto de 3.980,00 bolívares o 20 dólares al cambio oficial del Banco Central de Venezuela (BCV)

