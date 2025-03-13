Caída del 94 % en cruces irregulares en febrero reporta la administración Trump

La Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP) reportó este miércoles, 12 de marzo que en febrero pasado detuvo a 8 mil 347 inmigrantes indocumentados cruzando la frontera suroeste por sus diversos puntos de entrada, una caída del 94 % interanual y una disminución del 71 % intermensual.

"Las detenciones a nivel nacional de la Patrulla Fronteriza de Estados Unidos (USBP) promediaron aproximadamente 330 al día en febrero, el primer mes completo desde que el presidente (Trump) emitió nuevas órdenes ejecutivas para asegurar la frontera. Este es el promedio nacional de detenciones más bajo en la historia", aseguró CBP en un comunicado.

Más recientemente, en concreto hace 11 días, el presidente estadounidense, Donald Trump, comunicó una drástica reducción de cruces fronterizos durante febrero, el primer mes completo de su mandato, y dio por terminada la "invasión", la forma en la que suele referirse a la llegada de migrantes al país.

"El presidente Trump y la secretaria Noem han enviado un mensaje claro: Si cruza la frontera ilegalmente, será deportado sin posibilidad de volver a intentarlo al día siguiente o en pocas horas. Como resultado, los encuentros de la CBP con inmigrantes indocumentados han disminuido drásticamente", afirmaron este miércoles desde CBP.

Reducción previa

Las autoridades migratorias estadounidenses ya habían reportado el mes pasado una reducción de un 85 % de los cruces en la frontera sur con México durante los primeros 11 días del segundo Gobierno de Trump, que asumió el pasado 20 de enero, frente al mismo periodo de 2024.

Además, entre mediados de enero y finales de febrero, la CBP dice que participó en operativos estratégicos de control en California, Arizona y el noroeste del Pacífico durante los que incautó "más de 4.800 kilos de drogas", principalmente cocaína y fentanilo, y en menor medida heroína, marihuana, anfetamina, ketamina y éxtasis.

Promesa de deportación masiva

Trump llegó al poder con la promesa de llevar a cabo una deportación masiva de migrantes, a los que suele llamar "criminales".

Se calcula que más de 11 millones de personas viven en Estados Unidos sin un estatus legal, muchas de las cuales llevan décadas en el país y suponen una parte significativa de la fuerza laboral.

Entre otras cuestiones, el republicano ha militarizado la frontera, ha ordenado redadas en varios puntos del país y ha revocado beneficios migratorios para varias nacionalidades.

