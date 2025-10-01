Calendario: Venezuela y República Dominicana abrirán el telón de la Copa América de Beisbol 2025

Este martes fue revelado el calendario oficial de la primera edición de la Copa América de Beisbol, certamen que reunirá a 12 selecciones del continente y que se disputará entre el 12 y el 22 de noviembre en sedes de Venezuela y Panamá.

La selección venezolana, anfitriona del Grupo A, debutará el miércoles 12 de noviembre frente a República Dominicana en el estadio Monumental “Simón Bolívar” de La Rinconada, Caracas. Este será el único encuentro de la jornada inaugural, mientras que el resto de los equipos de ambos grupos verán acción a partir del día siguiente.

Tras el juego inaugural, el Grupo A —integrado por Venezuela, México, Cuba, Nicaragua, Curaçao y República Dominicana, continuará su actividad en el Estadio Jorge Luis García Carneiro de Macuto.

Los próximos compromisos de Venezuela serán ante Cuba (sábado 14), México (domingo 15), Curaçao (lunes 16) y Nicaragua (martes 17), todos programados para las 7:00 pm.

Por su parte, el Grupo B que está conformado por Puerto Rico, Panamá, Colombia, Canadá, Brasil y Argentina, disputará todos sus partidos en el moderno Estadio “Mariano Rivera” de La Chorrera, en la provincia de Panamá Oeste.

Los tres mejores equipos de cada grupo avanzarán a la Súper Ronda, que se jugará del 19 al 21 de noviembre en el estadio Mariano Rivera. La jornada final, que incluye los partidos por la medalla de bronce y la gran final por el oro, se celebrará el 22 de noviembre en el mismo escenario panameño.

Lee también: Daniel Palencia encaminó al triunfo de Cachorros sobre Padres en la Serie de Comodín