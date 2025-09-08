Calidex renace con nueva imagen de sus productos de limpieza

Con el lema “Renacer no es volver a empezar, es volver más fuertes” la empresa zuliana de productos de limpieza Calidex presentó su nueva imagen con un diseño adecuado a los nuevos tiempos y el relanzamiento de nuevos productos al mercado nacional.

Dentro del marco del evento Cumbre Comercial 2025 que reúne al personal de ventas a nivel nacional, la empresa descubrió la nueva imagen realizada luego de cinco años de preparación y que es producto de un largo estudio donde tuvo prioridad la adecuación a los gustos de su extensa clientela.

Nueva imagen de los productos Calidex. Foto: Isidro López

Juan Molina, gerente general de Calidex, informó que el proyecto tuvo que esperar cinco años por las circunstancias adversas que tocó enfrentar por la pandemia Covid-19 “El año 2024 volvimos a tomar todas las sendas comerciales y sencillamente en el año 2025 dijimos: 30 años, es el momento y aquí estamos, sale la nueva imagen con los 30 años”.

Presentación nueva imagen. Foto: Isidro López

Destacó Molina que esta es la sexta generación de imagen de Calidex, aplicada a la línea transparente referida a desinfectantes y la línea blanca que hace un compendio de cloro natural, cloro jabonoso, desengrasante y blanqueador.

Detalló Molina que Calidex tiene presencia en 14 estados a nivel nacional y actualmente están preparando la expansión a las zonas donde no han llegado sus productos para abarcar todo el territorio del país.

Una gran tarde en Cumbre Comercial Calidex 20205. Foto: Isidro López

Verónica Molina, gerente de mercadeo, destacó con orgullo la calidad de la marca. “Los venezolanos podemos tener las marcas élites del mundo hechas aquí mismo en Venezuela, producción netamente venezolana”, expresó, reafirmando que los productos están diseñados para competir con cualquier otra marca del mercado.

Cumbre comercial 20205. Foto: Isidro López

Calidex apunta al mercado internacional

José Molina, director de Calidex para Colombia, también se refirió a la internacionalización de la empresa. “Calidex hoy en día está en las islas del Caribe, como Aruba y Curazao. Tenemos participación en ese mercado y retomamos esa intención de estar presentes en otros países”, señaló, revelando el plan de llevar la marca más allá de las fronteras venezolanas.

Develación de nueva imagen. Foto: Isidro López

Calidex, una empresa familiar de varias generaciones. Foto: Isidro López

Participación de equipo a nivel nacional en Cumbre Comercial Calidex. Foto: Isidro López

Para más información sobre la nueva imagen y los productos de Calidex, visite su página web www.calidexvenezuela.com y su cuenta de Instagram @calidexvenezuela.

