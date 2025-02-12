Lunes 25 de agosto de 2025
Al Dia

Calvin Klein reaparece junto a su exesposa luego de 20 años de su divorcio

El desfile del diseñador estuvo cargado de estrellas de la talla de Kate Moss y Kendall Jenner

Por Candy Valbuena

Foto: GC Images
El ícono de la moda, Calvin Klein, reapareció con su exesposa Kelly Rector el viernes, unos 20 años después del divorcio.

El diseñador de moda de 82 años y su hermosa ex esposa fueron vistos caminando en su desfile, parte de la Semana de la Moda en la ciudad de Nueva York.

Kelly se escondía detrás de una gafas de sol a gran escala, mientras modelaba un traje negro de tres piezas cubierto con un abrigo negro con su cabello con destellos dorados.

‘Calvin estaba de buen humor y, aunque se veía débil en las fotos, era bastante intenso en el evento, tenía un montón de poder, estaba en una buena posición y confirmó que había dicho hola a muchos viejos amigos, dijo una fuente.

“Todavía está cerca de Kelly, tienen una hermosa amistad y está feliz de estar a su lado para sus grandes eventos, lo arroja”, prosiguió la fuente.

El espectáculo estuvo lleno de grandes estrellas, como la modelo CK Christie Turlington, que estaba con su hija Grace y Kate Moss.

Kendall Jenner desfiló en el show y su ex Bad Bunny estaba entre la audiencia, lo que causo revuelo por su reacción al ignorarla.

En 1986, Calvin Klein se casó con su asistente Kelly Rector, con quien estuvo hasta su divorcio en 2006.

Lucieron muy cercanos en un desfile del diseñador en Nueva York. Foto: GC Images

Foto: GC Images

Foto: GC Images

Foto: Getty Images

Así lucían Calvin Klein y su exesposa Kelly en otrora. Foto: Getty Images

Lee también: Shakira arranca hoy con su gira "Las Mujeres Ya No lloran World Tour" en Brasil

Noticia al Día/Con información de UcoDigital/Agencias

Noticias de Maracaibo y Sucesos del Zulia las 24 horas al dia en Venezuela
