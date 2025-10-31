Viernes 31 de octubre de 2025
Al Dia

Cámara de Comercio de Maracaibo y CNP Zulia unen fuerzas para impulsar la comunicación empresarial

El objetivo es establecer alianzas estratégicas y desarrollar proyectos de colaboración en beneficio del sector empresarial de la región.

Por Ernestina García

Cámara de Comercio de Maracaibo y CNP Zulia unen fuerzas para impulsar la comunicación empresarial
La Cámara de Comercio de Maracaibo (CCM) y el Colegio Nacional de Periodistas (CNP), Seccional Zulia, celebraron un encuentro institucional este viernes 31 de octubre, con el objetivo de establecer alianzas estratégicas y desarrollar proyectos de colaboración en beneficio del sector empresarial de la región.

El encuentro, realizado de forma mixta (presencial en la sede de la CCM y virtual), sirvió como marco para que el gremio periodístico ofreciera una cartera de servicios profesionales especializados a las actualmente 313 empresas afiliadas a la Cámara. La iniciativa busca fortalecer la imagen, la estrategia de contenidos y las comunicaciones corporativas de las compañías zulianas.

Presencia institucional y propuestas de valor


La directiva de la Cámara de Comercio de Maracaibo estuvo representada por Dino Cafoncelli, presidente; Claudia Suárez, directora ejecutiva; y José Gregorio Hernández, responsable de comunicaciones, quienes manifestaron su interés en garantizar servicios de alta calidad para sus agremiados.

Por su parte, la Junta Directiva del CNP Zulia presentó las propuestas de trabajo a través de sus miembros: Leonardo Pérez Álvarez, Secretario General. Joanna Barboza, Secretaria de Finanzas. Andreína Socorro Bernardoni, Secretaria de Relaciones Interinstitucionales. Lenín Danieri, Secretario de Mejoramiento Profesional. Jorge Berrueta, Secretario de Comunicaciones.

El principal propósito de esta reunión fue fortalecer los lazos institucionales entre ambos gremios, reconociendo la importancia de la comunicación profesional en el desarrollo económico.

El presidente de la CCM, Dino Cafoncelli, destacó la necesidad de "trabajar de la mano con profesionales del periodismo para elevar los estándares de comunicación de nuestras empresas".

Por su parte, Leonardo Pérez Álvarez, Secretario General del CNP Zulia, enfatizó el compromiso del Colegio con "el mejoramiento profesional y la prestación de servicios que impulsen el desarrollo y la proyección futura de Maracaibo y el Zulia."

Pérez añadió que el objetivo de este encuentro es rescatar la institucionalidad en la sociedad, y aspirar a que esta reunión sirva de inicio e inspiración para ese propósito fundamental.

Ambas instituciones acordaron avanzar en la planificación de proyectos conjuntos que se materializarán en los próximos meses, enfocados en capacitación y consultoría comunicacional.

Noticia al Día/nota de prensa

