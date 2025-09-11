Cámara de Comercio presentó, "Maracaibo como proyecto hacia los 500 años"

En la celebración de su octavita de cumpleaños de Maracaibo , La Cámara de Comercio, a propósito de este aniversario, reunió hoy en el auditorio de su sede, a representantes de los distintos sectores que hacen vida en esta capital a los fines de dar a conocer lo que ha denominado "Maracaibo como Proyecto hacia los 500 años", como un paso para impulsar su desarrollo como proyecto hacia los 500 años.

Esta iniciativa que cuenta además con el apoyo de distintas instituciones incluyendo las universidades, tiene como fin impulsar a la ciudad hacia su 500° aniversario en 2029, buscando definir su futuro a través del diálogo y la propuesta de soluciones para su desarrollo.

Durante su intervención en el acto celebrado hoy el presidente de la Cámara de Comercio de Maracaibo, Dino Campocelli informó que, la iniciativa incluye la organización de concursos para arquitectos y urbanistas, la celebración de eventos con referentes de la ciudad, y la recopilación de ideas para proyectar una Maracaibo con visión de futuro.

Entre los asistentes, líderes d distintos gremios incluyendo Fedecámaras, representantes de las distintas Cámaras , gobierno regional, alcaldías, universidades, autoridades universitarias y el alcalde de Maracaibo, Gian Carlo D Martino, quién se excusó a través de una comunicación que envió a la directiva y envió a un representante.

Un trabajo sobre Maracaibo, su esencia, de la reconocida periodista zuliana, Marlene Nava fue presentado en en esta oportunidad, donde la autora recoge que no se debe cambiar la manera de hablar por lo que puedan pensar otras personas; ser siempre auténticos es lo que le da sentido a la zulianidad.

La destacada comunicadora zuliana manifiesta regocijo al hablar de lo lejos que han llegado nuestros sabores y recetas; por citar un ejemplo, los tumbarranchos.

Esta iniciativa de la Cámara busca involucrar a diversos sectores de la sociedad en la construcción de la ciudad deseada. Se realizará por cinco años corridos a partir de la presente fecha hasta el 8 de septiembre del 2029 cuando cumpla 500 años.

Señaló que la Cámara que preside siempre ha estado presente en los grandes acontcimientos y obras para que se den de la mejor manera posible y sean tomadas en cuenta la mano de obra, los profesionales y empresas de la región.

Recordó que la Cámara de Comercio participó en la planificación del primer acueducto de la ciudad, en el Puente sobre el Lago Rafael Udaneta, en el Hotel del Lago. Cuerpo de Bomberos, Canal de Navegación del Lago, Jardí Botánico, Complejo El Tablazo, entre otras obras íconos de la región.

En estos momentos en que hay cambios de autoridades en la región, con nuevo alcalde y gobernador entre ello, quisimos mostrarles que se viene realizando un trabajo para que la ciudad avance lo más rápido posible y lo mejor que poidemos hacer es trabajar en conjunto, dijo Campocelli.

Noticia al Día

Foto: Wilberth Marval