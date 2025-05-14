Camila de Saab viajará al Zulia para reunirse con familiares de los jóvenes detenidos en El Salvador

Camila Fabri de Saab, esposa del empresario Alex Saab, viajará al estado Zulia para reunirse con familiares de los jóvenes detenidos en El Salvador.

La información la dio a conocer el presidente de la república, Nicolás Maduro, mientras se encontraba reunido con parte de su equipo de trabajo, la niña Maikelys Espinoza y sus familiares.

"Camila de Saab, esposa de Alex Saab, debería de estar llegando al Zulia para reunirse con los familiares de los jóvenes que están detenidos en El Salvador", afirmó el Presidente. Sin embargo, la esposa de Saab seguía en la reunión con el mandatario.

La exmodelo se reunirá con los parientes de Mervin Yamarte, Eduard Hernández, Ringo Rincón, Maikel Moreno y Andy Perozo. Estos cinco venezolanos fueron deportados desde EEUU hasta el Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT) en El Salvador. El traslado ocurrió el pasado 16 de marzo del 2025.

Noticia al Día